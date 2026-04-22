Церковный праздник 22 апреля: главный запрет этого дня

22 апреля по новому церковному календарю православные верующие вспоминают святителя Луку. Этот день также приходится на Проводную (поминальную) неделю, которая продолжается до 26 апреля и посвящена молитвам об усопших.

В этот день обращаются с молитвами к святителю Луке, которого считают покровителем врачей и художников. Его просят о помощи в семейных делах, здоровье и даже финансовых вопросах.

Священники в течение поминальной недели советуют вспоминать умерших только добрыми словами, помогать нуждающимся. Милостыня может быть любой: деньги, еда или вещи. Считается, что такие добрые дела помогают не только другим, но и самому человеку справиться с тяжелыми мыслями.

В народе день называют Громницы, а также Сухая, Лысая и Громничная среда. Еще одно название праздника — Луков день. Оно связано с тем, что в это время традиционно высаживали лук.

Лук в народной культуре издавна занимал особое место: он помогал пережить голодные времена, укреплял здоровье и был одним из самых доступных продуктов. В некоторых местах на Луков день пекли пироги и оладьи с луком.

С луком также связано множество поверий: говорят, что если в этот день съесть хотя бы одну луковицу, то будешь здоров и удачлив весь год. Чтобы избавиться от неприятностей, луковицу очищали, съедали, а высушенную шелуху измельчали и пускали по ветру — вместе с ней, по поверью, уходили и проблемы.

В церковный праздник 22 апреля, как и в другие дни, не приветствуются ссоры, ругань, зависть, жадность, лень и чревоугодие. Важно сохранять спокойствие, не обижать окружающих и не отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

В поминальную неделю церковь не одобряет употребление алкоголя и его принесение на кладбище — это считается грехом. Вспоминать усопших в эти дни принято не застольями, а молитвой, добрыми словами и делами милосердия, в том числе помощью нуждающимся.

Также в эти дни важно проявлять терпение и доброжелательность: не отказывать в милостыне, которая может выражаться в деньгах, продуктах, вещах или просто внимании и добром слове. Не рекомендуется гневаться, сквернословить и повышать голос на детей и пожилых людей.

В народной традиции на Громницы есть ряд строгих запретов. Главный из них — сегодня нельзя заниматься работами в огороде: по поверьям, все посаженное в этот день не приживется, а погибнет от засухи или пострадает от грозы.

