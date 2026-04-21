logo

BTC/USD

75831

ETH/USD

2315.18

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Церковный праздник 21 апреля: что считается главным грехом этого дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 21 апреля: что считается главным грехом этого дня

Вторник Проводной недели называют Радоницей, она считается главным поминальным днем после Пасхи

21 апреля 2026, 06:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

21 апреля по новому церковному календарю православные чтут память епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников, пострадавших за христианскую веру. Продолжается Проводная неделя – время особого поминовения усопших и посещения кладбищ.

Приметы 21 апреля. Фото: из открытых источников

В православный праздник сегодня можно пойти в храм, отнести "панихидку", написать поминальные записки, а после пойти на кладбище. Главным в этот день считается молитва, которая, по верованиям, помогает душам усопших обрести покой. 

В народной традиции существует особый обычай: к усопшим обращаются с просьбами о защите семьи, благословении детей на брак и помощи в здоровье. 

У святого Прокла просят защитить дом, скот и хозяйство от нечистой силы. Считается, что в это время особенно важно проявлять милосердие и не отказывать в добрых делах.

Прямых ограничений на работу нет, но тем не менее от тяжелой работы советуют воздержаться. Можно наводить порядок в доме — считается, что в чистом жилище нечистой силе нет места.

В народной и церковной традиции Проводная неделя считается временем особого уважения к памяти умерших. Главным грехом считается неуважительное отношение к покойным — независимо от прижизненных обид, о них нельзя говорить плохо или с осуждением.

Запрещается злиться, сквернословить, повышать голос на детей и пожилых людей. Считается, что пасхальный период продолжается 40 дней, поэтому ссоры, уныние и негативные эмоции нежелательны.

На кладбище запрещено также распивать алкоголь, советуют не оставлять на могилах еду — лучше отдать кому-то из посетителей.

Среди народных запретов на Радоницу выделяют такие:

запрещается тяжелая работа, особенно связанная с землей (копание, посадка, посев) — это считается неуважением к умершим; 

нельзя ставить ограду и проводить любые работы, требующие вбивания в землю — это может "потревожить" покойных и не будет дождя и урожая; 

не следует шить — по поверьям, можно "зашить глаза" умершим; 

нельзя рубить деревья — это может "навредить" усопшим; 

запрещается делать побелку — чтобы не "выбелить глаза" покойным.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости