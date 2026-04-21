Церковный праздник 21 апреля: что считается главным грехом этого дня

21 апреля по новому церковному календарю православные чтут память епископа Януария, священномученика Прокула и других мучеников, пострадавших за христианскую веру. Продолжается Проводная неделя – время особого поминовения усопших и посещения кладбищ.

В православный праздник сегодня можно пойти в храм, отнести "панихидку", написать поминальные записки, а после пойти на кладбище. Главным в этот день считается молитва, которая, по верованиям, помогает душам усопших обрести покой.

В народной традиции существует особый обычай: к усопшим обращаются с просьбами о защите семьи, благословении детей на брак и помощи в здоровье.

У святого Прокла просят защитить дом, скот и хозяйство от нечистой силы. Считается, что в это время особенно важно проявлять милосердие и не отказывать в добрых делах.

Прямых ограничений на работу нет, но тем не менее от тяжелой работы советуют воздержаться. Можно наводить порядок в доме — считается, что в чистом жилище нечистой силе нет места.

В народной и церковной традиции Проводная неделя считается временем особого уважения к памяти умерших. Главным грехом считается неуважительное отношение к покойным — независимо от прижизненных обид, о них нельзя говорить плохо или с осуждением.

Запрещается злиться, сквернословить, повышать голос на детей и пожилых людей. Считается, что пасхальный период продолжается 40 дней, поэтому ссоры, уныние и негативные эмоции нежелательны.

На кладбище запрещено также распивать алкоголь, советуют не оставлять на могилах еду — лучше отдать кому-то из посетителей.

Среди народных запретов на Радоницу выделяют такие:

запрещается тяжелая работа, особенно связанная с землей (копание, посадка, посев) — это считается неуважением к умершим;

нельзя ставить ограду и проводить любые работы, требующие вбивания в землю — это может "потревожить" покойных и не будет дождя и урожая;

не следует шить — по поверьям, можно "зашить глаза" умершим;

нельзя рубить деревья — это может "навредить" усопшим;

запрещается делать побелку — чтобы не "выбелить глаза" покойным.

