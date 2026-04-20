20 апреля начало Проводной недели: главное правило этого периода

20 апреля по новому церковному календарю православные в Украине чтят чудотворную Кипрскую икону Божией Матери. Сегодня начинается вторая неделя после Пасхи – Проводная – особое время, когда, согласно традиции, вспоминают усопших и посещают кладбища.

В день памяти Кипрской иконы Богородицы обращаются с молитвами к Божией Матери – просят помощи при тяжелых и неизлечимых болезнях, исцеления от паралича, а также защиты от эпидемий.

Каждый день Поминальной седмицы имеет свое значение и наполнен особыми традициями. Считается, что в эти дни души умерших "приходят" в родные дома, чтобы разделить пасхальную радость с живыми. Понедельник поминальной в народе называют Проводами.

Этот день, как и остальные в течение недели, нужно начинать с молитвы об усопших. Если нет возможности пойти в церковь, можно помолиться дома и зажечь свечу, однако хотя бы раз за неделю верующие стараются подать поминальные записки. Короткая молитва, которую читают в эти дни: "Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего (имя), прости ему согрешения вольные и невольные, даруй ему Царство Небесное и сотвори ему вечную память".

Главное правило этого периода — не терять пасхальную радость и продолжать приветствовать друг друга словами "Христос воскрес!". Наши предки в эти дни особенно ценили семейное общение: навещали родных, помогали близким, приглашали гостей. Для усопших и сейчас принято накрывать поминальные трапезы с пасхами и крашенками, а затем символически "проводить" обратно.

Также важной частью этой недели считаются добрые дела. Помощь нуждающимся — продуктами, вещами, посильной поддержкой — воспринимается как проявление милосердия и памяти об ушедших. Такие поступки не только помогают другим, но и наполняют самого человека теплом и ощущением, что рядом есть доброта и участие.

Главное правило этого времени — уважение к тем, кого уже нет. Не следует говорить о покойных плохо или вспоминать старые обиды: какие бы разногласия ни были при жизни, после смерти человека его поминают только с добром.

Также в эти дни осуждаются ссоры, грубость и раздражение. Считается недопустимым повышать голос, сквернословить, обижать детей и пожилых, а также отказывать в помощи. Милостыня может быть разной — не только деньги, но и еда, вещи или просто доброе слово.

Важно помнить, что пасхальная радость продолжается еще сорок дней после Пасха, поэтому уныние, конфликты и злость в этот период считаются особенно нежелательными.

