20 квітня початок Провідного тижня: головне правило цього періоду

20 квітня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують чудотворну Кіпрську ікону Божої Матері. Сьогодні починається другий тиждень після Великодня – Провідний – особливий час, коли, згідно з традицією, згадують померлих та відвідують цвинтарі.

У день пам'яті Кіпрської ікони Богородиці звертаються з молитвами до Божої Матері – просять допомоги при тяжких та невиліковних хворобах, зціленнях від паралічу, а також захисту від епідемій.

Щодня Поминального тижня має своє значення і наповнений особливими традиціями. Вважається, що у ці дні душі померлих "приходять" до рідних домівок, щоб розділити великодню радість із живими. Понеділок поминальним у народі називають Проводами.

Цей день, як і решта протягом тижня, треба розпочинати з молитви про покійних. Якщо немає можливості піти до церкви, можна помолитися вдома та запалити свічку, проте хоча б раз на тиждень віруючі намагаються подати поминальні записки. Коротка молитва, яку читають у ці дні: "Упокій, Господи, душу покійного раба Твого (ім'я), прости йому гріхи вільні і мимовільні, даруй йому Царство Небесне і сотвори йому вічну пам'ять".

Головне правило цього періоду — не втрачати великодню радість і продовжувати вітати одне одного словами "Христос воскрес!" Наші пращури у ці дні особливо цінували сімейне спілкування: відвідували рідних, допомагали близьким, запрошували гостей. Для померлих і зараз прийнято накривати поминальні трапези з пасками та фарбами, а потім символічно "проводити" назад.

Також важливою частиною цього тижня є добрі справи. Допомога нужденним – продуктами, речами, посильною підтримкою – сприймається як прояв милосердя та пам'яті про тих, хто пішов. Такі вчинки не лише допомагають іншим, а й наповнюють саму людину теплом та відчуттям, що поряд є доброта та участь.

Головне правило цього часу – повага до тих, кого вже немає. Не слід говорити про покійних погано або згадувати старі образи: які б розбіжності не були за життя, після смерті людини його згадують тільки з добром.

Також у ці дні засуджуються сварки, грубість та роздратування. Вважається неприпустимим підвищувати голос, поганословити, кривдити дітей та літніх людей, а також відмовляти у допомозі. Милостиня може бути різною – не лише гроші, а й їжа, речі чи просто добре слово.

Важливо пам'ятати, що пасхальна радість триває ще сорок днів після Великодня, тому зневіра, конфлікти та агресія в цей період вважаються особливо небажаними.

