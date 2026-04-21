Церковне свято 21 квітня: що вважається головним гріхом цього дня
Церковне свято 21 квітня: що вважається головним гріхом цього дня

Вівторок Дротового тижня називають Радоницею, вона вважається головним поминальним днем після Великодня

21 квітня 2026, 06:31
Кравцев Сергей

21 квітня за новим церковним календарем православні шанують пам'ять єпископа Януарія, священномученика Прокула та інших мучеників, які постраждали за християнську віру. Триває Провідний тиждень – час особливого поминання покійних та відвідування кладовищ.

У православне свято сьогодні можна піти до храму, віднести панахиду, написати поминальні записки, а потім піти на цвинтар. Головним у цей день вважається молитва, яка, за віруваннями, допомагає душам померлих знайти спокій.

У народній традиції існує особливий звичай: до покійних звертаються з проханнями про захист сім'ї, благословення дітей на шлюб та допомогу у здоров'ї.

У святого Прокла просять захистити будинок, худобу та господарство від нечистої сили. Вважається, що в цей час особливо важливо виявляти милосердя і не відмовляти у добрих справах.

Прямих обмежень на роботу немає, проте від важкої роботи радять утриматися. Можна наводити лад у будинку — вважається, що у чистому житлі нечистій силі немає місця.

У народній та церковній традиції Провідний тиждень вважається часом особливої поваги до пам'яті померлих. Головним гріхом вважається неповажне ставлення до покійних — незалежно від прижиттєвих образ, про них не можна говорити погано або з осудом.

Забороняється злитися, поганословити, підвищувати голос на дітей та людей похилого віку. Вважається, що великодній період триває 40 днів, тому сварки, зневіра та негативні емоції небажані.

На цвинтарі заборонено також розпивати алкоголь, радять не залишати на могилах їжу – краще віддати комусь із відвідувачів.

Серед народних заборон на Радоницю виділяють такі:

забороняється важка робота, особливо пов'язана із землею (копання, посадка, посів) – це вважається неповагою до померлих;

не можна ставити огорожу і проводити будь-які роботи, що вимагають вбивання в землю — це може "потривожити" покійних і не буде дощу та врожаю;

не слід шити — за повір'ям, можна "зашити очі" померлим;

не можна рубати дерева — це може "нашкодити" померлим;

забороняється робити побілку — щоб не "вибілити очі" покійним.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 20 квітня початок Провідного тижня: головне правило цього періоду.




