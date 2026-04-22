Церковне свято 22 квітня: головна заборона цього дня

22 квітня за новим церковним календарем православні віруючі згадують святителя Луку. Цей день також припадає на Дротовий (поминальний) тиждень, який триває до 26 квітня і присвячений молитвам про померлих.

Прикмети 22 квітня.

Цього дня звертаються з молитвами до святителя Луки, якого вважають покровителем лікарів та художників. Його просять про допомогу у сімейних справах, здоров'ї та навіть фінансових питаннях.

Священики протягом поминального тижня радять згадувати померлих лише добрими словами, допомагати нужденним. Милостиня може бути будь-якою: гроші, їжа чи речі. Вважається, що такі добрі справи допомагають не тільки іншим, а й самій людині впоратися з важкими думками.

У народі цей день називають Громниці, а також Суха, Лиса та Громнична середа. Ще одна назва свята — Луків день. Вона пов'язана з тим, що в цей час традиційно висаджували цибулю.

Цибуля в народній культурі здавна займала особливе місце: він допомагав пережити голодні часи, зміцнював здоров'я і був одним із найдоступніших продуктів. У деяких місцях на Луків день пекли пироги та оладки з цибулею.

З цибулею також пов'язано безліч повір'їв: кажуть, що якщо у цей день з'їсти бодай одну цибулину, то будеш здоровим і щасливим увесь рік. Щоб позбутися неприємностей, цибулину очищали, з'їдали, а висушене лушпиння подрібнювали і пускали за вітром — разом з нею, за повір'ям, йшли й проблеми.

У церковне свято 22 квітня, як і в інші дні, не вітаються сварки, лайка, заздрість, жадібність, лінощі та обжерливість. Важливо зберігати спокій, не ображати оточуючих і не відмовляти допомоги тим, хто її потребує.

У поминальний тиждень церква не схвалює вживання алкоголю та його принесення на цвинтар — це вважається гріхом. Згадувати померлих у ці дні прийнято не застіллями, а молитвою, добрими словами та справами милосердя, у тому числі допомогою нужденним.

Також у ці дні важливо виявляти терпіння та доброзичливість: не відмовляти в милостині, яка може виражатися в грошах, продуктах, речах чи просто увазі та доброму слові. Не рекомендується гніватися, поганословити і підвищувати голос на дітей та людей похилого віку.

У народній традиції на Громниці є низка суворих заборон. Головний із них — сьогодні не можна займатися роботами на городі: за повір'ями, все посаджене цього дня не приживеться, а загине від посухи чи постраждає від грози.

