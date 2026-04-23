Церковне свято 23 квітня: особливі звичаї та заборони дня

Кравцев Сергей
23 квітня за новим церковним календарем згадують великомученика Георгія Побідоносця. Ця дата також припадає на четвертий день Дротового тижня, коли за традицією поминають померлих та відвідують цвинтарі.
До Георгія Побідоносця віруючі звертаються з молитвами про благополуччя сім'ї, мир у домі, успіх і хороший урожай. Святого шанують як покровителя воїнів, тому моляться за здоров'я військовослужбовців, захист від ворогів, хвороб та нечистої сили. Дівчата цього дня традиційно просять у святого гідного нареченого.
У народних виставах у Фомін четвер душі померлих родичів повертаються до своїх домівок. Щоб зустріти їх з повагою, дотримуються особливих звичаїв: в одній із кімнат накривають стіл і відчиняють вікно. Приміщення закривають аж до ранку і не заходять туди, щоб не потурбувати душі і показати, що про них пам'ятають.
У народі свято називають Юрій (Єгор) Весняний, або Юріїв день. Вважалося, що саме він "відмикає" землю навесні, даючи початок польовим роботам, і випускає росу на поля, тому святого і називають Весняним.
Саме свято було тісно пов'язане із турботою про землю та господарство: починали сівбу, орали, поливали, а борозни для гарного врожаю окропляли святою водою. Домашній худобі приділяли особливу увагу — її мили, чистили, годували і намагалися забезпечити хороший догляд, щоб рік видався благополучним. Наші пращури помітили, якщо у цей день спекотно, то в цей день буде спекотно.
Є й інший особливий звичай на Юрія: збирають кульбаби, потім сушать їх і зберігають поряд із грошима, а за кілька днів закопують під молодими деревами – на достаток.
У народних виставах цей день супроводжується низкою заборон. Наприклад, вірять, що сварки та крики можуть "притягнути" грозу і навіть спричинити удар блискавки. Намагаються сьогодні не займатися важкою працею, особливо польовими та городними роботами – це може обернутися неврожаєм чи градом.
