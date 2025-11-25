Папа Римський Лев XIV вирушить у свою першу закордонну поїздку: чи є у планах понтифіка Україна

Уже в четвер, 27 листопада Папа Римський Лев XIV розпочне свою першу поїздку за межі Італії на посаді глави Католицької церкви.

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Понтифік, зокрема, відвідає Туреччину та Ліван, повідомляє Reuters.

З 27 листопада до 2 грудня Папа виступить перед іноземними урядами й огляне низку культурних об’єктів. Це символічна подорож, адже відвідати ці країни планував ще попередник нинішнього Папи Франциск.

На думку експертів цей візит стане унікальним шансом для Лева XIV підсилити голос Ватикану в регіоні, де питання війни, гуманітарної політики та міжрелігійного діалогу стоять доволі гостро.

Планується, що в Туреччині 27–30 листопада Папа зустрінеться з Вселенським патріархом Варфоломієм. Там також передбачене відзначення 1700-річчя Першого Нікейського собору — важливого моменту для християн всіх конфесій.

"Очікується, що на річницю візьмуть участь кілька інших православних християнських лідерів, але Ватикан не повідомив, які саме. Московський патріархат, православна громада, тісно пов'язана з президентом Росії Володимиром Путіним, яка розірвала зв'язки з Варфоломієм у 2018 році, не очікується на заході", — пише видання.

Лев XIV відвідає також Стамбул, серед іншого — знамениту Блакитну мечеть. Окрім того, понтифік очолить католицьку месу у Volkswagen Arena для тисячі вірян.

У Лівані головною темою візиту Папи буде мир. Це країна з найбільшим відсотком християн на Близькому Сході. Понтифік помолиться на місці трагедії: біля руїн порту Бейрута, де стався масштабний вибух у 2020 році.

Заплановані також зустрічі з лідерами різних релігійних громад. Окрім того, глава Католицької церкви відслужить месу на набережній міста. Водночас, за даними ЗМІ, Папа уникатиме поїздок на південь країни, де можливі удари Ізраїлю.

На думку аналітиків, закордонні візити — ключова частина сучасного понтифікату. Так, Папа Франциск здійснив десятки міжнародних поїздок, іноді провокував політичні дискусії. Натомість Лев XIV поки демонструє стриманість. За пів року на посту він лише раз дав інтерв’ю.

Відразу після вступу на престол Лева XIV західні писали про плани нового Папи відвідати Україну. До того ж, його запрошував президент Володимир Зеленський у першій телефонній розмові. Втім, на цей час про плани візиту понтифіка до України не відомо.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Папа Римський Лев XIV відреагував на нещодавні російські удари по Україні. Він зазначив, що світ не повинен звикати до війни та руйнувань та закликав віруючих молитися, щоб в Україні настав справедливий та тривалий мир.