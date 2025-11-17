Папа Римський Лев XIV зробив нову заяву про війну в Україні: до чого не має звикати світ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Папа Римський Лев XIV відреагував на останні російські удари територією України, зокрема, Києвом. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву він опублікував у соцмережі Х.
Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел
Зокрема, понтифік поділився, що із "сумом" стежить за новинами про війну в Україні. Він зазначив, що атаки призводять до того, що сім'ї залишаються без даху над головою із настанням холодів.
Він зазначив, що світ не повинен звикати до війни та руйнувань та закликав віруючих молитися, щоб в Україні настав справедливий та тривалий світ.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Святий Престол продовжує дотримуватись нейтральної позиції у війні між Росією та Україною. Про це заявив Папа Римський Лев XIV в інтерв'ю для видання Crux, наголосивши, що Ватикан не підтримує жодну зі сторін конфлікту, а закликає до миру.
Він зазначив, що окремі його висловлювання могли бути сприйняті як вияв симпатії до того чи іншого боку, проте такі інтерпретації, за його словами, є помилковими.