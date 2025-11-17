logo_ukra

Папа Римський Лев XIV зробив нову заяву про війну в Україні: до чого не має звикати світ
commentss НОВИНИ Всі новини

Папа Римський Лев XIV зробив нову заяву про війну в Україні: до чого не має звикати світ

Папа Римський Лев XIV зазначив, що світ не повинен звикати до війни та руйнувань і закликав віруючих молитися

17 листопада 2025, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римський Лев XIV відреагував на останні російські удари територією України, зокрема, Києвом. Як повідомляє портал "Коментарі", свою заяву він опублікував у соцмережі Х.

Папа Римський Лев XIV зробив нову заяву про війну в Україні: до чого не має звикати світ

Папа Римський Лев XIV. Фото: з відкритих джерел

Зокрема, понтифік поділився, що із "сумом" стежить за новинами про війну в Україні. Він зазначив, що атаки призводять до того, що сім'ї залишаються без даху над головою із настанням холодів.

"З сумом стежу за новинами про напади, які продовжують відбуватися в численних українських містах, зокрема в Києві. Ці напади призводять до смертей та поранень, серед яких діти, і завдають серйозної шкоди цивільній інфраструктурі, залишаючи сім'ї без даху над головою з настанням холодів", — написав Папаський.

Він зазначив, що світ не повинен звикати до війни та руйнувань та закликав віруючих молитися, щоб в Україні настав справедливий та тривалий світ.

"Запевняю у своїй близькості до людей, які зазнали таких суворих випробувань. Ми не повинні звикати до війни та руйнувань! Давайте помолимося разом за справедливий та тривалий світ у роздертій війною Україні", — додав понтифік.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Святий Престол продовжує дотримуватись нейтральної позиції у війні між Росією та Україною. Про це заявив Папа Римський Лев XIV в інтерв'ю для видання Crux, наголосивши, що Ватикан не підтримує жодну зі сторін конфлікту, а закликає до миру.

"Святий Престол спочатку зберігає нейтральну позицію. Я не підтримую жодної із сторін", — сказав нонтифік.

Він зазначив, що окремі його висловлювання могли бути сприйняті як вияв симпатії до того чи іншого боку, проте такі інтерпретації, за його словами, є помилковими.




