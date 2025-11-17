logo

Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление о войне в Украине: к чему не должен привыкать мир
Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление о войне в Украине: к чему не должен привыкать мир

Папа Римский Лев XIV отметил, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям и призвал верующих молиться

17 ноября 2025, 07:28
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние российские удары по территории Украины, в частности, по Киеву. Как передает портал "Комментарии", свое заявление он опубликовал в соцсети Х.

Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление о войне в Украине: к чему не должен привыкать мир

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

В частности, понтифик поделился, что с "грустью" следит за новостями о войне в Украине. Он отметил, что атаки приводят к тому, что семьи остаются без крыши над головой с наступлением холодов.

"С грустью слежу за новостями о нападениях, которые продолжают происходить в многочисленных украинских городах, в частности в Киеве. Эти нападения приводят к смертям и ранениям, среди которых дети, и наносят серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, оставляя семьи без крыши над головой с наступлением холодов", — написал Папа Римский.

Он отметил, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям и призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.

"Уверяю в своей близости к людям, которые подверглись таким суровым испытаниям. Мы не должны привыкать к войне и разрушениям! Давайте помолимся вместе за справедливый и длительный мир в растерзанной войной Украине", — добавил понтифик.

Читайте также на портале "Комментарии" — Святой Престол продолжает придерживаться нейтральной позиции в войне между Россией и Украиной. Об этом заявил Папа Римский Лев XIV в интервью для издания Crux, подчеркнув, что Ватикан не поддерживает ни одну из сторон конфликта, а призывает к миру.

"Святой Престол изначально сохраняет нейтральную позицию. Я не поддерживаю ни одну из сторон", — сказал нонтифик.

Он отметил, что отдельные его высказывания могли быть восприняты как проявление симпатии к той или иной стороне, однако такие интерпретации, по его словам, ошибочны.




