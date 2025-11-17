Папа Римский Лев XIV сделал новое заявление о войне в Украине: к чему не должен привыкать мир

Рубрики
Папа Римский Лев XIV отреагировал на последние российские удары по территории Украины, в частности, по Киеву. Как передает портал "Комментарии", свое заявление он опубликовал в соцсети Х.
Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников
В частности, понтифик поделился, что с "грустью" следит за новостями о войне в Украине. Он отметил, что атаки приводят к тому, что семьи остаются без крыши над головой с наступлением холодов.
Он отметил, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям и призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и длительный мир.
Он отметил, что отдельные его высказывания могли быть восприняты как проявление симпатии к той или иной стороне, однако такие интерпретации, по его словам, ошибочны.