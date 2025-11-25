Папа Римский Лев XIV отправится в свою первую заграничную поездку: есть ли в планах понтифика Украина

Уже в четверг, 27 ноября, Папа Римский Лев XIV начнет свою первую поездку за пределы Италии в должности главы Католической церкви.

Папа Римский Лев XIV. Фото: из открытых источников

Понтифик посетит Турцию и Ливан, сообщает Reuters.

С 27 ноября по 2 декабря Папа выступит перед иностранными правительствами и осмотрит ряд культурных объектов. Это символическое путешествие, ведь навестить эти страны планировал еще предшественник нынешнего Папы Франциск.

По мнению экспертов, этот визит станет уникальным шансом для Льва XIV усилить голос Ватикана в регионе, где вопросы войны, гуманитарной политики и межрелигиозного диалога стоят довольно остро.

Планируется, что в Турции 27-30 ноября Папа встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем. Там также предусмотрено празднование 1700-летия Первого Никейского собора – важного момента для христиан всех конфессий.

"Ожидается, что в годовщину примут участие несколько других православных христианских лидеров, но Ватикан не сообщил, какие именно. Московский патриархат, православная община, тесно связанная с президентом России Владимиром Путиным, разорвавшая связи с Варфоломеем в 2018 году, не ожидается на мероприятии", — пишет издание.

Лев XIV посетит также Стамбул, среди прочего – знаменитую Голубую мечеть. Кроме того, понтифик возглавит католическую мессу в Volkswagen Arena для тысячи верующих.

В Ливане главной темой визита Папы будет мир. Это страна с самым большим процентом христиан на Ближнем Востоке. Понтифик помолится на месте трагедии: у развалин порта Бейрута, где произошел масштабный взрыв в 2020 году.

Запланированы также встречи с лидерами разных религиозных общин. Кроме того, глава Католической церкви совершит мессу на набережной города. В то же время, по данным СМИ, Папа будет избегать поездок на юг страны, где возможны удары Израиля.

По мнению аналитиков, зарубежные визиты – ключевая часть современного понтификата. Так, Папа Франциск совершил десятки международных поездок, иногда провоцировал политические дискуссии. Лев XIV пока демонстрирует сдержанность. Через полгода на посту он только раз дал интервью.

Сразу после вступления на престол Льва XIV западные писали о планах нового Папы посетить Украину. К тому же его приглашал президент Владимир Зеленский в первом телефонном разговоре. Впрочем, в настоящее время о планах визита понтифика в Украину неизвестно.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Папа Римский Лев XIV отреагировал на недавние российские удары по Украине. Он отметил, что мир не должен привыкать к войне и разрушениям и призвал верующих молиться, чтобы в Украине наступил справедливый и продолжительный мир.