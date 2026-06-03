Опитування показало, коли більшість українців святкують Різдво: 25 грудня чи 7 січня

Перехід України до нового церковного календаря продовжує змінювати багаторічні традиції. Згідно з новим дослідженням соціологічної групи Rating Group, більшість громадян вже святкують Різдво 25 грудня, тоді як прихильників старої дати стає дедалі менше.

Святкування Різдва. Фото: з відкритих джерел

Опитування показало, що 51% українців відзначають Різдво саме 25 грудня. Ще 21% респондентів вирішили зберегти обидві традиції та святкують свято двічі – як за новим, так і за старим стилем. Водночас лише 18% продовжують вважати головним різдвяним днем 7 січня. Ще 9% учасників дослідження загалом не відзначають це свято.

Соціологи зазначають, що результати свідчать про стрімку зміну релігійних та культурних навичок суспільства. Співзасновник Rating Group Олексій Антипович назвав показник підтримки нової дати високим з огляду на те, що календарну реформу було проведено порівняно недавно.

Найактивніше новий календар підтримують мешканці західних областей країни, де Різдво 25 грудня святкують 68% опитаних. У Києві цей показник сягає 59%, а у центральних регіонах – 51%. На півдні та сході України підтримка нової дати нижча, проте і там спостерігається поступове зростання числа прихильників грудневого святкування.

Цікаво, що вік та місце проживання майже не впливають на вибір дати. Набагато помітніший зв'язок із рівнем доходів та релігійною приналежністю. Серед забезпечених українців прихильників 25 грудня значно більше ніж серед малозабезпечених громадян.

Абсолютним лідером підтримки нової дати стали віруючі Української греко-католицької церкви – серед них 25 грудня Різдво святкують 90% опитаних. Високі показники також зафіксовано серед протестантів та парафіян Православної церкви України.

Дослідження показує, що календарна реформа поступово перетворюється з церковного рішення на масштабний суспільний процес, який змінює культурний ландшафт країни та остаточно віддаляє Україну від радянських та російських традицій святкування.

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