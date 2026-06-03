Опрос показал, когда большинство украинцев празднует Рождество: 25 декабря или 7 января

Переход Украины на новый церковный календарь продолжает менять многолетние традиции. Согласно свежему исследованию социологической группы Rating Group, большинство граждан уже празднуют Рождество 25 декабря, тогда как сторонников старой даты становится все меньше.

Празднование Рождества. Фото: из открытых источников

Опрос показал, что 51% украинцев отмечают Рождество именно 25 декабря. Еще 21% респондентов решили сохранить обе традиции и празднуют праздник дважды – как по новому, так и по старому стилю. В то же время лишь 18% продолжают считать главным рождественским днем 7 января. Еще 9% участников исследования вообще не отмечают этот праздник.

Социологи отмечают, что результаты свидетельствуют о стремительном изменении религиозных и культурных привычек общества. Сооснователь Rating Group Алексей Антипович назвал показатель поддержки новой даты высоким, учитывая, что календарная реформа была проведена сравнительно недавно.

Наиболее активно новый календарь поддерживают жители западных областей страны, где Рождество 25 декабря празднуют 68% опрошенных. В Киеве этот показатель достигает 59%, а в центральных регионах – 51%. На юге и востоке Украины поддержка новой даты ниже, однако и там наблюдается постепенный рост числа сторонников декабрьского празднования.

Интересно, что возраст и место проживания почти не влияют на выбор даты. Гораздо заметнее связь с уровнем доходов и религиозной принадлежностью. Среди обеспеченных украинцев сторонников 25 декабря значительно больше, чем среди малообеспеченных граждан.

Абсолютным лидером поддержки новой даты стали верующие Украинской греко-католической церкви – среди них Рождество 25 декабря празднуют 90% опрошенных. Высокие показатели также зафиксированы среди протестантов и прихожан Православной церкви Украины.

Исследование показывает, что календарная реформа постепенно превращается из церковного решения в масштабный общественный процесс, который меняет культурный ландшафт страны и окончательно отдаляет Украину от советских и российских традиций празднования.

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