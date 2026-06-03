Кому из лидеров церквей доверяют украинцы: социологи представили результаты опроса

Большинство наших соотечественников плохо знают религиозных лидеров страны, но среди тех, кого знают, наибольшее доверие к митрополиту Епифанию. Патриарх РПЦ Кирилл в Украине доверия не имеет вообще. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в презентации результатов опроса социологической группы Rating Group.

Церковь. Фото: из открытых источников

Результаты показали следующее: Митрополит Епифаний, Предстоятель Православной Церкви Украины — среднее значение доверия 3,0 из 4. Полностью доверяют 22%, скорее доверяют 25%.

Архиепископ Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви — также 3,0, но 62% не знают его вообще.

Варфоломей Первый, Вселенский Патриарх Константинополя — 2,8. Большинство — 59% — тоже не знают его.

Лев XIV, Папа Римский Католической церкви — 2,6. Здесь доверяют 41%, но не доверяют 27%.

Митрополит Онуфрий, Предстоятель Украинской Православной Церкви — 2,3. Не доверяют 28%, еще 38% не знают его.

Патриарх Кирилл, глава Русской Православной Церкви, получил самый низкий показатель — 1,1 из 4. 73% ответили, что совсем не доверяют ему.

"Вопрос патриарха РПЦ Кирилла — вы видите, что доверие отсутствует. Поэтому говорить о РПЦ или Кирилле в Украине не приходится", — соучредитель и CEO Rating Group Алексей Антипович.

Значительная часть украинцев вообще не ориентируется среди религиозных лидеров. По словам Алексея Антиповича, достаточно высокая доля респондентов не знают их.

Наименьшее "незнание" — у митрополита Епифания: только 35% сказали "не знаю такого". У остальных этот показатель значительно выше — от 38% до 62%.

Опрос проводили с 4 по 9 мая, методом телефонного интервью было опрошено 2000 респондентов.

Читайте также на портале "Комментарии" — хотят ли россияне возвращения западных брендов: неожиданные результаты опроса.



