Кому з лідерів церков довіряють українці: соціологи представили результати опитування

Більшість наших співвітчизників погано знають релігійних лідерів країни, але серед тих, кого знають найбільша довіра до митрополита Єпіфанія. Патріарх РПЦ Кирило в Україні довіри взагалі не має. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у презентації результатів опитування соціологічної групи Rating Group.

Церква. Фото: з відкритих джерел

Результати показали таке: Митрополит Єпіфаній, Предстоятель Православної Церкви України – середнє значення довіри 3,0 із 4. Повністю довіряють 22%, скоріше довіряють 25%.

Архієпископ Святослав, Глава Української Греко-Католицької Церкви – також 3,0, але 62% не знають його взагалі.

Варфоломій Перший, Вселенський Патріарх Константинополя – 2,8. Більшість – 59% – теж не знають його.

Лев XIV, Папа Римський Католицької Церкви — 2,6. Тут довіряють 41%, але не довіряють 27%.

Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української Православної Церкви – 2,3. Чи не довіряють 28%, ще 38% не знають його.

Патріарх Кирило, глава Російської Православної Церкви, отримав найнижчий показник — 1,1 із 4. 73% відповіли, що зовсім не довіряють йому.

"Питання патріарха РПЦ Кирила — ви бачите, що довіри немає. Тому говорити про РПЦ чи Кирила в Україні не доводиться", — співзасновник і CEO Rating Group Олексій Антипович.

Значна частина українців взагалі не орієнтується серед релігійних лідерів. За словами Олексія Антиповича, досить висока частка респондентів їх не знають.

Найменше "незнання" – у митрополита Єпіфанія: лише 35% сказали "не знаю такого". В інших цей показник значно вищий — від 38% до 62%.

Опитування проводили з 4 до 9 травня, методом телефонного інтерв'ю було опитано 2000 респондентів.

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