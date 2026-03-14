Не закидуйте могили пластиковим сміттям: священник ПЦУ звернувся до українців перед поминальними днями

Священник Православної Церкви України Михайло Тищук опублікував у Facebook емоційний допис, у якому закликав людей переглянути ставлення до традиції прикрашати могили пластиковими вінками.

За його словами, із наближенням поминальних днів українські кладовища часто перетворюються на місця масового накопичення пластикового сміття, яке роками не розкладається і шкодить природі.

"Ярмарок марнославства" на кладовищах

У своєму зверненні священник зазначив, що щороку люди привозять на кладовища тонни яскравих пластикових вінків та штучних квітів, які зрештою опиняються на смітниках.

За його словами, іноді це перетворюється на своєрідне змагання між людьми.

"Те, що відбувається на наших кладовищах, часто перетворюється на ярмарок марнославства", – написав він.

Священник зазначив, що люди нерідко керуються не духовними мотивами, а бажанням "щоб не було гірше, ніж у сусідів".

У результаті родини витрачають значні кошти на пластикові прикраси, які не мають жодного духовного сенсу.

Що насправді потрібно померлим

На думку священника, душам померлих не потрібні матеріальні символи пам’яті.

"Єдина валюта, яка працює на тому світі – це щира молитва і добрі діла, зроблені в пам’ять про людину", – наголосив Тищук.

Він також підкреслив, що пластикові прикраси можуть розкладатися сотні років, забруднюючи землю.

Священник нагадав, що кладовище має бути місцем спокою, молитви та роздумів, а не демонстрації достатку чи змагання між родинами.

Чим замінити пластикові квіти

Священник запропонував просту альтернативу – використовувати живі рослини або висаджувати на могилах квіти.

Зокрема, він порадив посадити барвінок або інші живі рослини, які природно ростуть і не шкодять довкіллю.

Крім того, живі квіти, навіть якщо зів’януть, можуть нагадувати людям про швидкоплинність людського життя і духовний зміст поминання.

Контекст

Щороку під час поминальних днів українці масово відвідують кладовища. У цей період комунальні служби фіксують значне збільшення кількості пластикових відходів, які залишаються після використання штучних квітів та вінків.

Екологи неодноразово попереджали, що такі прикраси майже не розкладаються і можуть забруднювати ґрунт десятки або навіть сотні років.

