logo

BTC/USD

70678

ETH/USD

2076.97

USD/UAH

44.14

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Не забрасывайте могилы пластиковым мусором: священник ВТО обратился к украинцам перед поминальными днями
commentss НОВОСТИ Все новости

Не забрасывайте могилы пластиковым мусором: священник ВТО обратился к украинцам перед поминальными днями

Священник Православной Церкви Михаил Тищук выступил с резкой критикой традиции приносить пластиковые венки и цветы на кладбища. Он призвал украинцев задуматься над подлинным содержанием поминовения умерших и отказаться от практики, которая вредит окружающей среде.

14 марта 2026, 21:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Священник Православной Церкви Украины Михаил Тищук опубликовал в Facebook эмоциональное сообщение, в котором призвал людей пересмотреть отношение к традиции украшать могилы пластиковыми венками.

Не забрасывайте могилы пластиковым мусором: священник ВТО обратился к украинцам перед поминальными днями

Священник призвал отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

Об этом священник ПЦУ Михаил Тищук написал на своей странице в Facebook.

По его словам, с приближением поминальных дней украинские кладбища часто превращаются в места массового накопления пластикового мусора , который годами не разлагается и вредит природе.

"Ярмарка тщеславия" на кладбищах

В своем обращении священник отметил, что каждый год люди привозят на кладбища тонны ярких пластиковых венков и искусственных цветов , которые в конце концов оказываются на мусорниках.

По его словам, иногда это превращается в своеобразное соревнование между людьми.

"То, что происходит на наших кладбищах, часто превращается в ярмарку тщеславия", – написал он.

Священник отметил, что люди нередко руководствуются не духовными мотивами, а желанием "чтобы не было хуже, чем у соседей" .

В результате семьи тратят значительные средства на пластиковые украшения, не имеющие никакого духовного смысла.

Что на самом деле нужно умершим

По мнению священника, душам умерших не требуются материальные символы памяти.

"Единственная валюта, которая работает на том свете – это искренняя молитва и добрые дела, сделанные в память о человеке", – отметил Тищук.

Он также подчеркнул, что пластиковые украшения могут разлагаться сотни лет , загрязняя землю.

Священник напомнил, что кладбище должно быть местом покоя, молитвы и размышлений, а не демонстрации изобилия или соревнования между семьями.

Чем заменить пластиковые цветы

Священник предложил простую альтернативу – использовать живые растения или высаживать на могилах цветы.

В частности, он посоветовал посадить барвинок или другие живые растения , которые естественно растут и не вредят окружающей среде.

Кроме того, живые цветы, даже если увядают, могут напоминать людям о быстротечности человеческой жизни и духовном содержании поминовения .

Контекст

Каждый год во время поминальных дней украинцы массово посещают кладбища. В этот период коммунальные службы фиксируют значительное увеличение количества пластиковых отходов , остающихся после использования искусственных цветов и венков.

Экологи неоднократно предупреждали, что такие украшения почти не разлагаются и могут загрязнять почву десятки или даже сотни лет .

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости