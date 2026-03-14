Не забрасывайте могилы пластиковым мусором: священник ВТО обратился к украинцам перед поминальными днями

Священник Православной Церкви Украины Михаил Тищук опубликовал в Facebook эмоциональное сообщение, в котором призвал людей пересмотреть отношение к традиции украшать могилы пластиковыми венками.

Священник призвал отказаться от пластиковых цветов на кладбищах

По его словам, с приближением поминальных дней украинские кладбища часто превращаются в места массового накопления пластикового мусора , который годами не разлагается и вредит природе.

"Ярмарка тщеславия" на кладбищах

В своем обращении священник отметил, что каждый год люди привозят на кладбища тонны ярких пластиковых венков и искусственных цветов , которые в конце концов оказываются на мусорниках.

По его словам, иногда это превращается в своеобразное соревнование между людьми.

"То, что происходит на наших кладбищах, часто превращается в ярмарку тщеславия", – написал он.

Священник отметил, что люди нередко руководствуются не духовными мотивами, а желанием "чтобы не было хуже, чем у соседей" .

В результате семьи тратят значительные средства на пластиковые украшения, не имеющие никакого духовного смысла.

Что на самом деле нужно умершим

По мнению священника, душам умерших не требуются материальные символы памяти.

"Единственная валюта, которая работает на том свете – это искренняя молитва и добрые дела, сделанные в память о человеке", – отметил Тищук.

Он также подчеркнул, что пластиковые украшения могут разлагаться сотни лет , загрязняя землю.

Священник напомнил, что кладбище должно быть местом покоя, молитвы и размышлений, а не демонстрации изобилия или соревнования между семьями.

Чем заменить пластиковые цветы

Священник предложил простую альтернативу – использовать живые растения или высаживать на могилах цветы.

В частности, он посоветовал посадить барвинок или другие живые растения , которые естественно растут и не вредят окружающей среде.

Кроме того, живые цветы, даже если увядают, могут напоминать людям о быстротечности человеческой жизни и духовном содержании поминовения .

Контекст

Каждый год во время поминальных дней украинцы массово посещают кладбища. В этот период коммунальные службы фиксируют значительное увеличение количества пластиковых отходов , остающихся после использования искусственных цветов и венков.

Экологи неоднократно предупреждали, что такие украшения почти не разлагаются и могут загрязнять почву десятки или даже сотни лет .

Читайте также в "Комментариях", когда в этом году христиане будут праздновать Пасху.