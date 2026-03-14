Не забрасывайте могилы пластиковым мусором: священник ВТО обратился к украинцам перед поминальными днями

Проніна Анна
Священник Православной Церкви Украины Михаил Тищук опубликовал в Facebook эмоциональное сообщение, в котором призвал людей пересмотреть отношение к традиции украшать могилы пластиковыми венками.
Священник призвал отказаться от пластиковых цветов на кладбищах
Об этом священник ПЦУ Михаил Тищук написал на своей странице в Facebook.
По его словам, с приближением поминальных дней украинские кладбища часто превращаются в места массового накопления пластикового мусора , который годами не разлагается и вредит природе.
В своем обращении священник отметил, что каждый год люди привозят на кладбища тонны ярких пластиковых венков и искусственных цветов , которые в конце концов оказываются на мусорниках.
По его словам, иногда это превращается в своеобразное соревнование между людьми.
"То, что происходит на наших кладбищах, часто превращается в ярмарку тщеславия", – написал он.
Священник отметил, что люди нередко руководствуются не духовными мотивами, а желанием "чтобы не было хуже, чем у соседей" .
В результате семьи тратят значительные средства на пластиковые украшения, не имеющие никакого духовного смысла.
По мнению священника, душам умерших не требуются материальные символы памяти.
"Единственная валюта, которая работает на том свете – это искренняя молитва и добрые дела, сделанные в память о человеке", – отметил Тищук.
Он также подчеркнул, что пластиковые украшения могут разлагаться сотни лет , загрязняя землю.
Священник напомнил, что кладбище должно быть местом покоя, молитвы и размышлений, а не демонстрации изобилия или соревнования между семьями.
Священник предложил простую альтернативу – использовать живые растения или высаживать на могилах цветы.
В частности, он посоветовал посадить барвинок или другие живые растения , которые естественно растут и не вредят окружающей среде.
Кроме того, живые цветы, даже если увядают, могут напоминать людям о быстротечности человеческой жизни и духовном содержании поминовения .
Каждый год во время поминальных дней украинцы массово посещают кладбища. В этот период коммунальные службы фиксируют значительное увеличение количества пластиковых отходов , остающихся после использования искусственных цветов и венков.
Экологи неоднократно предупреждали, что такие украшения почти не разлагаются и могут загрязнять почву десятки или даже сотни лет .
