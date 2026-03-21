logo_ukra

BTC/USD

70406

ETH/USD

2151.51

USD/UAH

43.82

EUR/UAH

50.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Не пропустіть найважливіший тиждень перед Великоднем: коли починається Страсний тиждень у 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Не пропустіть найважливіший тиждень перед Великоднем: коли починається Страсний тиждень у 2026 році

Саме цей період вважається найглибшим духовним етапом року — що потрібно знати вірянам.

21 березня 2026, 20:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Напередодні Великодня для мільйонів вірян настає особливий період, який вважається найважливішим у церковному календарі. Йдеться про Страсний тиждень — час, коли згадують останні дні земного життя Ісуса Христа.

Не пропустіть найважливіший тиждень перед Великоднем: коли починається Страсний тиждень у 2026 році

Страсний тиждень 2026: точні дати та значення останніх днів перед Великоднем

У 2026 році православні християни східного обряду святкуватимуть Великдень 12 квітня. Відповідно, Страсний тиждень розпочнеться одразу після Вербної неділі, яка припадає на 5 квітня.

Таким чином, сам період триватиме з понеділка, 6 квітня, і завершиться у суботу, 11 квітня — буквально напередодні Світлого Воскресіння.

Цей тиждень має особливе духовне значення. Саме в ці дні віряни згадують ключові події: Таємну вечерю, зраду Іуди, страждання та розп’яття Христа. Для багатьох це час максимальної зосередженості, молитви та внутрішнього очищення.

Попри перехід Православної церкви України на новий календар у 2023 році, дати Великодня залишаються незмінними. Це пов’язано з тим, що православні християни використовують інший принцип обчислення свята, ніж католики. Саме тому у 2026 році Великдень у західному обряді відзначатимуть раніше — 5 квітня.

Страсний тиждень традиційно супроводжується суворішим постом, особливо в останні дні. Багато вірян намагаються в цей період обмежити не лише їжу, а й зайві справи, приділяючи більше уваги духовному життю.

Окремо в цей час також згадують померлих родичів, адже у церковному календарі передбачені спеціальні поминальні дні.

Для когось це просто частина традиції, а для когось — ключовий момент року, коли зупиняєшся і переосмислюєш життя.

Читайте також в "Коментарях", чому у 2026 році християни святкуватимуть Великдень в різні дні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини