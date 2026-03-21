Не пропустіть найважливіший тиждень перед Великоднем: коли починається Страсний тиждень у 2026 році

Напередодні Великодня для мільйонів вірян настає особливий період, який вважається найважливішим у церковному календарі. Йдеться про Страсний тиждень — час, коли згадують останні дні земного життя Ісуса Христа.

Страсний тиждень 2026: точні дати та значення останніх днів перед Великоднем

У 2026 році православні християни східного обряду святкуватимуть Великдень 12 квітня. Відповідно, Страсний тиждень розпочнеться одразу після Вербної неділі, яка припадає на 5 квітня.

Таким чином, сам період триватиме з понеділка, 6 квітня, і завершиться у суботу, 11 квітня — буквально напередодні Світлого Воскресіння.

Цей тиждень має особливе духовне значення. Саме в ці дні віряни згадують ключові події: Таємну вечерю, зраду Іуди, страждання та розп’яття Христа. Для багатьох це час максимальної зосередженості, молитви та внутрішнього очищення.

Попри перехід Православної церкви України на новий календар у 2023 році, дати Великодня залишаються незмінними. Це пов’язано з тим, що православні християни використовують інший принцип обчислення свята, ніж католики. Саме тому у 2026 році Великдень у західному обряді відзначатимуть раніше — 5 квітня.

Страсний тиждень традиційно супроводжується суворішим постом, особливо в останні дні. Багато вірян намагаються в цей період обмежити не лише їжу, а й зайві справи, приділяючи більше уваги духовному життю.

Окремо в цей час також згадують померлих родичів, адже у церковному календарі передбачені спеціальні поминальні дні.

Для когось це просто частина традиції, а для когось — ключовий момент року, коли зупиняєшся і переосмислюєш життя.

