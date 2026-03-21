Не пропустите важнейшую неделю перед Пасхой: когда начинается Страстная неделя в 2026 году

В канун Пасхи для миллионов верующих наступает особый период, который считается самым важным в церковном календаре. Речь идет о Страстной неделе – времени, когда вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.

Страстная неделя 2026: точные даты и значения последних дней перед Пасхой

В 2026 году православные христиане восточного обряда будут праздновать Пасху 12 апреля. Соответственно, Страстная неделя начнется сразу после Вербного воскресенья, которое приходится на 5 апреля.

Таким образом, сам период продлится с понедельника, 6 апреля, и завершится в субботу, 11 апреля — буквально в канун Светлого Воскресения.

Эта неделя имеет особое духовное значение. Именно в эти дни верующие вспоминают ключевые события: Тайный ужин, измену Иуде, страдания и распятия Христа. Для многих это время максимальной сосредоточенности, молитвы и внутренней очистки.

Несмотря на переход Православной церкви Украины на новый календарь в 2023 году, даты Пасхи остаются прежними. Это связано с тем, что православные христиане используют другой принцип исчисления праздника, чем католики. Именно поэтому в 2026 году Пасху в западном обряде будут отмечать раньше – 5 апреля.

Страстная неделя традиционно сопровождается более строгим постом, особенно в последние дни. Многие верующие пытаются в этот период ограничить не только еду, но и лишние дела, уделяя больше внимания духовной жизни.

Отдельно в это время также упоминаются умершие родственники, ведь в церковном календаре предусмотрены специальные поминальные дни.

Для кого-то это часть традиции, а для кого-то — ключевой момент года, когда останавливаешься и переосмысливаешь жизнь.

