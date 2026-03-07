Найстаріший священник планети відзначив 110 років – Папа надіслав особливе благословення

У світі відбулася подія, яка зворушила тисячі вірян. Найстаріший священник планети – отець Бруно Кант – відзначив 110-річчя, і з цієї нагоди отримав особливе привітання від Папи Лева XIV.

Папа особисто привітав 110-річного священника: історія життя, яка вражає весь світ

Про це повідомляє видання NCR, посилаючись на представників дієцезії Фульда у Німеччині.

Понтифік надіслав священнику теплий лист із благословенням та словами подяки за довге життя і служіння Церкві.

"Я був радий дізнатися, що 26 лютого ви відзначаєте свій 110-й день народження, і надсилаю вам свої найтепліші привітання та благословення", — написав Папа Лев XIV.

Отець Бруно Кант офіційно визнаний найстарішим священником у світі. Це підтвердили у Ватикані.

Єпископ Фульди Міхаель Ґербер повідомив, що спеціально звертався до Святого Престолу для перевірки цього факту.

"Я отримав підтвердження з Ватикану, що він найстарший священник у світі. Папа Лев навіть надіслав йому вітальну листівку", — зазначив єпископ.

Святкування ювілею стало подією для всього регіону. Привітати священника приїхали не лише мешканці сусідніх міст Айхенцелль і Льошенрод, а й представники влади та духовенства.

Отець, який пережив війну

Історія життя отця Бруно Канту нагадує цілу епоху. Він народився у 1916 році поблизу Данциґа, який сьогодні відомий як польське місто Ґданськ. Ще у дев’ятирічному віці хлопець вирішив, що хоче стати священником. Проте його мрії перервала Друга світова війна. Нацистський режим мобілізував його до армії, і замість духовної семінарії він опинився на фронті. Після завершення війни Кант провів чотири роки у радянському полоні. Лише після цього він зміг повернутися до родини, яка тим часом втекла на Захід. Священницьке покликання він реалізував вже після війни. У 1950 році Бруно Кант був висвячений на священника. Відтоді його життя було повністю присвячене служінню Церкві.

76 років священницького служіння

Загалом стаж священницького служіння отця Канту становить 76 років. Через поважний вік він уже не виконує частину обов’язків, які раніше були звичними для нього. Наприклад, автомобіль він перестав водити у віці 102 років. А протягом останніх років вже не міг регулярно проводити богослужіння для вірян. Втім навіть у дуже поважному віці він намагався залишатися активним. Доки мав сили, священник відвідував хворих і підтримував людей молитвою.

Як живе найстаріший священник світу

Сьогодні отець Бруно Кант веде спокійне життя. Свій день він проводить за читанням газет, переглядом телевізора та розгадуванням судоку.

Проте головне місце у його житті досі займає віра. Священник зізнається, що саме молитва допомагає йому зберігати внутрішню силу навіть у такому віці.

"Молитва зберігає мою молодість", — говорить він.

Сам отець Кант усвідомлює, що прожив дуже довге життя і стоїть на порозі його завершення. Але він залишається спокійним і вдячним за роки служіння. Його історія стала прикладом для багатьох вірян, адже вона показує силу віри, витривалості та відданості своєму покликанню.

