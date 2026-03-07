Старейший священник планеты отметил 110 лет – Папа направил особое благословение

В мире произошло событие, тронувшее тысячи верующих. Старейший священник планеты – отец Бруно Кант – отметил 110-летие , и по этому случаю получил особое поздравление от Папы Льва XIV.

Папа лично поздравил 110-летнего священника: история жизни, поражающая весь мир

Об этом сообщает издание NCR, ссылаясь на представителей диоцеза Фульда в Германии.

Понтифик направил священнику теплое письмо с благословением и словами благодарности за долгую жизнь и служение Церкви.

"Я был рад узнать, что 26 февраля вы отмечаете свой 110-й день рождения, и посылаю вам свои самые теплые поздравления и благословения", — написал Папа Лев XIV.

Отец Бруно Кант официально признан старейшим священником в мире. Это подтвердили в Ватикане.

Епископ Фульды Михаэль Гербер сообщил, что специально обращался к Святому Престолу для проверки этого факта.

"Я получил подтверждение из Ватикана, что он самый старший священник в мире. Папа Лев даже направил ему поздравительную открытку", — отметил епископ.

Празднование юбилея стало событием всего региона. Приветствовать священника приехали не только жители соседних городов Айхенцелль и Лешенрод, но и представители власти и духовенства.

Отец, переживший войну

История жизни отца Бруно Канту напоминает целую эпоху. Он родился в 1916 году вблизи Данцига, который сегодня известен как польский город Гданьск. Еще в девятилетнем возрасте он решил, что хочет стать священником. Однако его мечты прервала Вторая мировая война. Нацистский режим мобилизовал его в армию и вместо духовной семинарии он оказался на фронте. После войны Кант провел четыре года в советском плену. Лишь после этого он смог вернуться в семью, которая в это время сбежала на Запад. Священническое призвание он реализовал уже после войны. В 1950 году Бруно Кант был рукоположен в священники. С тех пор его жизнь была полностью посвящена служению Церкви.

76 лет священнического служения

В общей сложности стаж священнического служения отца Канту составляет 76 лет . Из-за почтенного возраста он уже не выполняет часть обязанностей, которые раньше были привычными для него. К примеру, автомобиль он перестал водить в возрасте 102 лет. А в последние годы уже не мог регулярно проводить богослужения для верующих. Впрочем, даже в очень почтенном возрасте он пытался оставаться активным. Пока был силен, священник посещал больных и поддерживал людей молитвой .

Как живет самый старый священник мира

Сегодня отец Бруно Кант уводит спокойную жизнь. Свой день он проводит за чтением газет, просмотром телевизора и разгадыванием судок.

Однако главное место в его жизни до сих пор занимает вера. Священник признается, что именно молитва помогает ему сохранять внутреннюю силу даже в подростковом возрасте.

" Молитва сохраняет мою молодость ", – говорит он.

Сам отец Кант осознает, что прожил очень долгую жизнь и стоит на пороге его завершения. Но он остается спокойным и благодарным за годы служения. Его история стала примером для многих верующих, ведь она показывает силу веры, выносливости и преданности своему призванию .

