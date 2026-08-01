Медовий Спас 1 серпня: найсуворіша заборона цього дня

1 серпня православні за новим церковним календарем святкують Медовий Спас — Винесення чесних дерев Животворчого Хреста Господнього. Також сьогодні розпочинається Успенський піст.

Медовий Спас. Фото: з відкритих джерел

До Медового Спасу віруючі йдуть до храму, де освячують мед, воду, мак, лікарські трави та перші плоди нового врожаю. Також у цей день здійснюють мале освячення води, тож свято називають Спасом на воді або Мокрим Спасом.

Медовий Спас відкриває низку трьох серпневих Спасів, тому його також називають Першим. Потім відзначають Яблучний Спас (6/19 серпня), а після нього – Горіховий Спас (16/29 серпня).

Оскільки свято збігається з початком Успенського посту, на стіл подають лише пісні страви. Перед трапезою прийнято дякувати Богові за дари і з'їдати ложку освяченого меду.

Одна з головних традицій цього дня — освячення "маковійчика". Це букет із коробочок маку та польових трав, який після служби приносять додому й зберігають біля ікон або біля входу як символ Божого захисту та сімейного благополуччя.

Також на Медовий Спас господині готують пісну випічку з медом та маком – пряники, пироги, булочки та інші частування. За традицією ними діляться з родичами, сусідами та нужденними. Здавна вважається, що добро, зроблене в цей день, повертається до дому достатком та благополуччям.

За народними традиціями у свято не влаштовують галасливих застіль та розваг, не займаються важкою фізичною роботою, прибиранням та іншими домашніми клопотами. Виняток роблять лише для пасічників, які в цей час збирають перший мед.

Також вважається поганою прикметою відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. Навпаки, цього дня намагаються виявляти милосердя, ділитися медом, подавати милостиню та робити добрі справи.

За народними повір'ями, на Медовий Спас також не рекомендують купатися у відкритих водоймах, оскільки вважається, що вода після свята стає холоднішою та небезпечнішою.

Читайте також на порталі "Коментарі" – яке церковне свято було 31 липня: що не можна було робити.



