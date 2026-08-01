Медовый Спас 1 августа: строжайший запрет этого дня

1 августа православные по новому церковному календарю празднуют Медовый Спас — Изнесение честных древ Животворящего Креста Господня. Также сегодня начинается Успенский пост.

Медовый Спас. Фото: из открытых источников

В Медовый Спас верующие идут в храм, где освящают мед, воду, мак, лекарственные травы и первые плоды нового урожая. Также в этот день совершают малое освящение воды, поэтому праздник называют Спасом на воде или Мокрым Спасом.

Медовый Спас открывает череду трех августовских Спасов, поэтому его также называют Первым. Затем отмечают Яблочный Спас (6/19 августа), а после него — Ореховый Спас (16/29 августа).

Поскольку праздник совпадает с началом Успенского поста, на стол подают только постные блюда. Перед трапезой принято благодарить Бога за дары и съедать ложку освященного меда.

Одна из главных традиций дня — освящение "маковейчика". Это букет из коробочек мака и полевых трав, который после службы приносят домой и хранят возле икон или у входа как символ Божьей защиты и семейного благополучия.

Также на Медовый Спас хозяйки готовят постную выпечку с медом и маком — пряники, пироги, булочки и другие угощения. По традиции ими делятся с родственниками, соседями и нуждающимися. Издавна считается, что добро, сделанное в этот день, возвращается в дом достатком и благополучием.

По народным традициям в праздник не устраивают шумных застолий и развлечений, не занимаются тяжелой физической работой, уборкой и другими домашними хлопотами. Исключение делают только для пасечников, которые в это время собирают первый мед.

Также считается плохой приметой отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Напротив, в этот день стараются проявлять милосердие, делиться медом, подавать милостыню и делать добрые дела.

По народным поверьям, на Медовый Спас также не рекомендуют купаться в открытых водоемах, так как считается, что вода после праздника становится холоднее и небезопаснее.

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