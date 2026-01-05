Купання скасовується: головні заборони Водохреща, які ігнорують тисячі українців — наслідки можуть бути серйозними

Водохреще, яке в Україні за новим церковним календарем відзначають 6 січня, вважається одним із найсильніших духовних днів року. Це свято символізує хрещення Ісуса Христа в річці Йордан і завершує цикл різдвяних обрядів. Саме цього дня, за віруваннями, вода набуває особливої сили, здатної очищувати не лише тіло, а й душу. Проте разом із традиціями існує низка суворих заборон, про які багато хто або не знає, або свідомо ігнорує.

Що категорично не можна робити на Водохреще: повний список заборон, про які попереджають церква і традиція

Одна з найпоширеніших помилок — купання в річках та озерах без належної підготовки і розуміння сенсу обряду. За народними уявленнями, заходити у воду до її освячення категорично не можна, адже вона ще не вважається "йорданською". Ба більше, церква наголошує: купання в ополонці не є обов’язковим релігійним обрядом і не змиває гріхи. Без молитви та внутрішнього очищення це лише ризик для здоров’я.

У день Водохреща також заборонено виконувати важку фізичну роботу, займатися господарськими справами чи починати важливі проєкти. Цей час призначений для молитви, відвідування храму та спокійного родинного спілкування. Порушення цієї заборони, за повір’ями, може "забрати" благословення на весь рік.

Окрема увага — алкоголю. Попри поширену звичку "зігріватися" після купання, традиція категорично забороняє вживання спиртного. Водохреще — день духовної тверезості, а не застіль. Вважається, що алкоголь у це свято нівелює очищувальну силу освяченої води.

Під суворою забороною — сварки, лихослів’я, образи та сльози. Наші предки вірили: якщо на Водохреще плакати або з’ясовувати стосунки, негаразди та конфлікти переслідуватимуть людину протягом усього року. День Йордану має пройти в мирі, стриманості та добрих думках.

Також не дозволяється прати речі в річках чи інших водоймах. Вода вважається святою, і будь-яке її забруднення — великий гріх. Навіть сніг у цей день мав сакральне значення: по ньому не радили топтатися чи класти брудний одяг, аби не накликати хвороби на родину.

Усі ці заборони — не просто забобони, а частина глибокої культурної й духовної традиції. Водохреще нагадує: головне очищення починається не з холодної води, а з поваги до свята, стриманості та внутрішньої тиші.

