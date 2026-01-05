Купание отменяется: главные запреты Крещения, которые игнорируют тысячи украинцев — последствия могут быть серьезными

Крещение, которое в Украине по новому церковному календарю отмечают 6 января, считается одним из сильнейших духовных дней года. Этот праздник символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан и завершает цикл рождественских обрядов. Именно в этот день, по верованиям, вода приобретает особую силу, способную очищать не только тело, но и душу. Однако вместе с традициями существует ряд строгих запретов, о которых многие либо не знают, либо сознательно игнорируют.

Что категорически нельзя делать на Крещение: полный список запретов, о которых предупреждают церковь и традиция

Одна из самых распространенных ошибок – купание в реках и озерах без должной подготовки и понимания смысла обряда . По народным представлениям, заходить в воду до ее освящения категорически нельзя, ведь она еще не считается "иорданской". Более того, церковь отмечает: купание в проруби не является обязательным религиозным обрядом и не смывает грехи. Без молитвы и внутреннего очищения это только риск для здоровья.

В день Крещения также запрещено выполнять тяжелую физическую работу, заниматься хозяйственными делами или начинать важные проекты. Это время предназначено для молитвы, посещения храма и спокойного семейного общения. Нарушение этого запрета, по поверьям, может забрать благословение на весь год.

Отдельное внимание – алкоголю. Несмотря на распространенную привычку "согреваться" после купания, традиция категорически запрещает употребление спиртного. Крещение — день духовной трезвости, а не застолий. Считается, что алкоголь в этот праздник нивелирует очищающую силу освященной воды.

Под строгим запретом — ссоры, злословие, оскорбления и слезы. Наши предки верили: если на Крещение плакать или выяснять отношения, неурядицы и конфликты будут преследовать человека в течение всего года. День Иордана должен пройти в мире, воздержании и добрых мыслях.

Также не разрешается стирать вещи в реках или других водоемах. Вода считается святой, и любое ее загрязнение – большой грех. Даже снег в этот день имел сакральное значение: по нему не советовали топтаться или класть грязную одежду, чтобы не навлечь болезни на семью.

Все эти запреты не просто суеверия, а часть глубокой культурной и духовной традиции. Крещение напоминает: главное очищение начинается не с холодной воды, а с уважения к празднику, воздержанию и внутренней тишине.

