Кривава відповідь на «Христос Воскрес!»: на Київщині сталася різанина через віру

На Київщині правоохоронці оголосили підозру двом мешканцям Білої Церкви віком 19 та 23 років. Їх звинувачують у спланованому замаху на вбивство, вчиненому на ґрунті релігійної ворожнечі.

Затримані підозрювані, фото: прокуратура

Кривавий інцидент стався вночі 13 квітня. Конфлікт спалахнув у місцевому закладі, коли 35-річний чоловік привітав присутніх словами "Христос Воскрес!". Це обурило наймолодшого з підозрюваних, який є адептом іншої віри. Суперечка швидко переросла у намір вбити опонента. Юнак викликав на допомогу старшого однодумця, який привіз на місце ніж.

Спільники наздогнали жертву на вулиці, повалили на землю та утримували силою. Поки один тримав потерпілого, 19-річний нападник завдав йому серії ударів ножем у живіт та шию. Вважаючи, що чоловік мертвий, зловмисники зникли з місця злочину. Завдяки вчасному втручанню медиків потерпілого вдалося врятувати, наразі він перебуває під наглядом лікарів.

Керівник Київської обласної прокуратури Дмитро Прокудін підкреслив безкомпромісну позицію відомства щодо таких злочинів:

"Релігія не може бути виправданням для насильства. Коли суперечка через переконання переростає у спробу вбивства — це вже тяжкий злочин, за який доведеться відповідати за законом".

За рішенням суду обох фігурантів відправлено до СІЗО без можливості виходу під заставу. Слідство за фактом замаху на вбивство, вчиненого за змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України), триває. Якщо провину молодиків доведуть, їм загрожує найвище покарання — довічне ув'язнення.

