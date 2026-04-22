Кровавый ответ на «Христос Воскрес!»: на Киевщине произошла резня из-за веры

В Киевской области правоохранители объявили подозрение двум жителям Белой Церкви в возрасте 19 и 23 лет. Их обвиняют в спланированном покушении на убийство, совершенном на почве религиозной розни.

Задержанные подозреваемые, фото: прокуратура

Кровавый инцидент произошел ночью 13 апреля. Конфликт разразился в местном заведении, когда 35-летний мужчина поздравил собравшихся словами "Христос Воскрес!". Это возмутило молодого из подозреваемых, который является адептом другой веры. Спор быстро перерос в намерение убить оппонента. Юноша вызвал на помощь старшего единомышленника, который привез на место нож.

Сообщники догнали жертву на улице, повалили на землю и удерживали силой. Пока один держал потерпевшего, 19-летний нападающий нанес ему серию ударов ножом в живот и шею. Считая, что мужчина мертв, злоумышленники скрылись с места преступления. Благодаря своевременному вмешательству медиков пострадавшего удалось спасти, пока он находится под наблюдением врачей.

Руководитель Киевской областной прокуратуры Дмитрий Прокудин подчеркнул бескомпромиссную позицию ведомства по таким преступлениям:

"Религия не может быть оправданием для насилия. Когда спор по убеждению перерастает в попытку убийства — это уже тяжкое преступление, за которое придется отвечать по закону".

По решению суда оба фигуранта отправлены в СИЗО без возможности выхода под залог. Следствие по факту покушения на убийство, совершенное по сговору группой лиц (ч. 2 ст. 115 УК Украины), продолжается. Если вину молодых людей докажут, им грозит высшее наказание — пожизненное заключение.

