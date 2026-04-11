Чудо в Єрусалимі: чи зійшов Благодатний вогонь у Храмі Гробу Господнього

У Єрусалимі у Велику суботу, 11 квітня, у Храмі Гробу Господнього відбулося збіг Благодатного вогню – однієї з головних духовних подій для православних християн напередодні Великодня.

Традиційна церемонія розпочалася з повного погашення всіх джерел вогню у храмі. Після цього Кувуклію – каплицю, розташовану над Труною Господньою, ретельно перевірили представники різних християнських конфесій та служб безпеки. Це робиться на підтвердження відсутності будь-яких джерел займання.

Потім Патріарх Єрусалимський увійшов до каплиці із незапаленими свічками. За свідченнями віруючих, після молитви з'являється вогонь, який вважається чудовим. Незабаром його передають присутнім, і полум'я стрімко поширюється храмом серед тисяч паломників.

Вважається, що Благодатний вогонь символізує світло Воскресіння Христового, оновлення та надію. Вже найближчим часом його почнуть доставляти спеціальними рейсами до різних країн, включаючи Україну.

Очікується, що вогонь прибуде до українських храмів та монастирів до початку великодніх богослужінь, де віруючі зможуть зустріти свято з цим особливим символом благословення.

11 квітня за новим церковним календарем шанують священномученика Антипа, єпископа Пергама Асійського. Також сьогодні – Велика субота Страсного тижня, останній день Великого посту та переддень світлого свята Великодня. Цього дня віруючі готуються до торжества Воскресіння Христового, дотримуються посту, моляться і замислюються про духовне очищення.

У Велику суботу намагаються відмовитися від важкої фізичної праці: не займаються прибиранням, пранням, прасуванням, а також рибалкою та полюванням. Вважається небажаним виконувати і сільськогосподарські роботи – день присвячений тиші та духовному зосередженню.