Чудо в Иерусалиме: сошел ли Благодатный огонь в Храме Гроба Господня

В Иерусалиме в Великую субботу, 11 апреля, в Храме Гроба Господня состоялось сошествие Благодатного огня – одного из главных духовных событий для православных христиан накануне Пасхи.

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Фото: из открытых источников

Традиционная церемония началась с полного погашения всех источников огня в храме. После этого Кувуклию – часовню, расположенную над Гробом Господним, тщательно проверили представители различных христианских конфессий и служб безопасности. Это делается для подтверждения отсутствия любых источников возгорания.

Затем Патриарх Иерусалимский вошёл в часовню с незажжёнными свечами. По свидетельствам верующих, после молитвы внутри появляется огонь, который считается чудесным. Вскоре его передают собравшимся, и пламя стремительно распространяется по храму среди тысяч паломников.

Считается, что Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, обновление и надежду. Уже в ближайшие часы его начнут доставлять специальными рейсами в разные страны, включая Украина.

Ожидается, что огонь прибудет в украинские храмы и монастыри к началу пасхальных богослужений, где верующие смогут встретить праздник с этим особым символом благословения.

11 апреля по новому церковному календарю почитают священномученика Антипу, епископа Пергама Асийского. Также сегодня – Великая суббота Страстной недели, последний день Великого поста и канун светлого праздника Пасхи. В этот день верующие готовятся к торжеству Воскресения Христова, соблюдают пост, молятся и задумываются о духовном очищении.

В Великую субботу стараются отказаться от тяжелого физического труда: не занимаются уборкой, стиркой, глажкой, а также рыбалкой и охотой. Считается нежелательным выполнять и сельскохозяйственные работы – день посвящен тишине и духовному сосредоточению.