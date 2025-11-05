В Україні День святого Миколая традиційно відзначали 19 грудня. Проте після переходу на новий церковний календар, який ухвалила Православна церква України та Українська греко-католицька церква, дата святкування змінилася — тепер правильна дата свята — 6 грудня.

Чому День святого Миколая правильно святкувати 6, а не 19 грудня

Звідки взялася різниця у датах

Раніше більшість українських церков жили за юліанським календарем, який відстає від григоріанського (того, що використовує світ) на 13 днів. Саме тому всі церковні свята, зокрема і День святого Миколая, "зсувалися" — замість 6 грудня виходило 19-го.

Після переходу на новоюліанський календар, який збігається з григоріанським до 2800 року, святкування повернулося на історично правильну дату — 6 грудня.

Хто такий святий Миколай

Святий Миколай Мирлікійський — архієпископ, що жив у IV столітті в Малій Азії. Він прославився добрими справами, допомогою бідним, сиротам та мореплавцям. У християнській традиції Миколай Чудотворець вважається одним із найшанованіших святих, покровителем дітей, мандрівників і всіх, хто потребує чуда.

Чому це важливо саме зараз

Перехід на новий календар — це не просто зміна дати. Це символ духовної незалежності України. Ми позбавляємося від радянських і московських традицій, які десятиліттями нав’язували нам старі дати.

Тож святкуючи День святого Миколая 6 грудня, українці:

відновлюють історичну справедливість;

дотримуються нового церковного календаря, затвердженого ПЦУ та УГКЦ;

показують, що Україна має свою, незалежну традицію.

А що ж робити тим, хто звик до 19 грудня?

Багато сімей поки залишають стару дату — це звична традиція з дитинства. Але поступово все більше українців святкують 6 грудня: саме цього дня в школах та садочках проходять ранки, а діти отримують подарунки під подушку.

Урешті, головне — не дата, а дух добра, милосердя і любові, який несе святий Миколай.

Отже, тепер правильно святкувати День святого Миколая — 6 грудня.

Це і духовно, і календарно вірно, і по-українськи.

