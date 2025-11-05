logo

Почему День святого Николая правильно праздновать 6, а не 19 декабря
Почему День святого Николая правильно праздновать 6, а не 19 декабря

Когда в Украине будут праздновать День святого Николая

5 ноября 2025, 18:54
Автор:
Недилько Ксения

День святого Николая традиционно отмечали 19 декабря. Однако после перехода на новый церковный календарь, принятый Православной церковью Украины и Украинской греко-католической церковью, дата празднования изменилась — теперь правильная дата праздника — 6 декабря.

Откуда взялась разница в датах

Ранее большинство украинских церквей жили по юлианскому календарю, который отстает от григорианского (который используется в мире) на 13 дней. Именно поэтому все церковные праздники, в том числе и День святого Николая, "сдвигались" — вместо 6 декабря выходило 19-го.

После перехода на новоюлианский календарь, совпадающий с григорианским до 2800 года, празднование вернулось на исторически верную дату — 6 декабря.

Кто такой святой Николай

Святой Николай Мирликийский – архиепископ, живший в IV веке в Малой Азии. Он прославился добрыми делами, помощью бедным, сиротам и мореплавателям. В христианской традиции Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, покровителем детей, путешественников и всех, кто нуждается в чуде.

Почему это важно именно сейчас

Переход на новый календарь – это не просто изменение даты. Это символ духовной независимости Украины. Мы избавляемся от советских и московских традиций, десятилетиями навязывавших нам старые даты.

Отмечая День святого Николая 6 декабря, украинцы:

восстанавливают историческую справедливость;

соблюдают новый церковный календарь, утвержденный ПЦУ и УГКЦ;

показывают, что Украина имеет свою независимую традицию.

А что же делать тем, кто привык к 19 декабря?

Многие семьи пока покидают старую дату – это привычная традиция с детства. Но постепенно все больше украинцев празднуют 6 декабря: именно в этот день в школах и садах проходят утренники, а дети получают подарки под подушку.

Наконец, главное — не дата, а дух добра, милосердия и любви, несущий святой Николай.

Итак, теперь правильно праздновать День святого Николая – 6 декабря.

Это и духовно, и календарно верно, и по-украински.

Напомним, портал "Комментарии" писал , как в Украине реагируют на западный праздник Хэллоуина.



