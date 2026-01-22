Чи правда, що душа померлого приходить на 9 і 40 день: що кажуть церква та народні вірування

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Після смерті близької людини багато хто звертає увагу на особливі дати — третій, дев’ятий і сороковий день. В народі вірять, що саме в ці дні душа померлого приходить до рідних або перебуває поруч із домом. Але чи справді так? Що про це говорить церква і звідки взялися ці уявлення?
Чи правда, що душа померлого приходить на 9 і 40 день
У православній традиції існує чітке духовне пояснення значення 9-го і 40-го дня після смерті.
Вважається, що:
Перші три дні душа перебуває на землі, біля місць, які були їй дорогі за життя.
З 3-го по 9-й день душі показують райські обителі.
З 9-го по 40-й день душі показують пекельні місця та проходять так звані "митарства" — духовне випробування.
На 40-й день визначається місце перебування душі до Страшного суду.
Саме тому 9-й і 40-й день вважаються особливо важливими для молитви за померлого. У ці дні родичі замовляють панахиди, ідуть до церкви та моляться за упокій душі.
Водночас церква не навчає, що душа буквально “приходить додому” чи блукає серед живих. Це радше образне народне уявлення.
У народних віруваннях існує переконання, що:
на 9-й день душа востаннє прощається з земним життям;
на 40-й день — остаточно залишає земний світ.
Звідси й пішли оповіді про сни, дивні знаки, відчуття присутності покійного, несподівані звуки чи рухи речей у домі. Люди часто пов’язують це саме з "візитом душі".
Психологи ж пояснюють це інакше: у період гострого горя людина особливо чутлива, сумує, багато думає про померлого — тому мозок може "домальовувати" відчуття присутності.
Церква ставиться до таких історій обережно. Вважається, що:
Бог може допустити особливі сни або знаки для втіхи живих;
але шукати контактів з померлими, чекати “знаків” чи тлумачити кожен звук як присутність душі — не варто.
Священники наголошують: найкраще, що можуть зробити живі для покійного — молитва, милостиня та добрі справи в його пам’ять.
Ці числа мають глибоку символіку в християнстві:
9 — число ангельських чинів;
40 — число духовного випробування та очищення (40 днів посту, 40 років Мойсей водив народ пустелею, 40 днів Ісус постив у пустелі).
Тому 40-й день вважається вирішальним у посмертній долі душі.
То правда чи міф?
Коротко:
Церква не вчить, що душа буквально приходить у дім.
Але 9-й і 40-й день — справді надзвичайно важливі з духовної точки зору.
Народні уявлення про "приходи душі" — це поєднання віри, традицій і людського болю за втратою.
Головне, що варто пам’ятати
Не так важливо, чи "приходить" душа фізично. Набагато важливіше:
молитися за померлого,
пам’ятати його з любов’ю,
робити добрі справи в його ім’я.
Саме це, за вченням церкви, справді може допомогти душі.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому на похороні не можна торкатися домовини та померлого: причини.