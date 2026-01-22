Чи правда, що душа померлого приходить на 9 і 40 день: що кажуть церква та народні вірування

Після смерті близької людини багато хто звертає увагу на особливі дати — третій, дев’ятий і сороковий день. В народі вірять, що саме в ці дні душа померлого приходить до рідних або перебуває поруч із домом. Але чи справді так? Що про це говорить церква і звідки взялися ці уявлення?

Чи правда, що душа померлого приходить на 9 і 40 день

Що каже християнська традиція

У православній традиції існує чітке духовне пояснення значення 9-го і 40-го дня після смерті.

Вважається, що:

Перші три дні душа перебуває на землі, біля місць, які були їй дорогі за життя.

З 3-го по 9-й день душі показують райські обителі.

З 9-го по 40-й день душі показують пекельні місця та проходять так звані "митарства" — духовне випробування.

На 40-й день визначається місце перебування душі до Страшного суду.

Саме тому 9-й і 40-й день вважаються особливо важливими для молитви за померлого. У ці дні родичі замовляють панахиди, ідуть до церкви та моляться за упокій душі.

Водночас церква не навчає, що душа буквально “приходить додому” чи блукає серед живих. Це радше образне народне уявлення.

Звідки взялася віра, що душа приходить до рідних

У народних віруваннях існує переконання, що:

на 9-й день душа востаннє прощається з земним життям;

на 40-й день — остаточно залишає земний світ.

Звідси й пішли оповіді про сни, дивні знаки, відчуття присутності покійного, несподівані звуки чи рухи речей у домі. Люди часто пов’язують це саме з "візитом душі".

Психологи ж пояснюють це інакше: у період гострого горя людина особливо чутлива, сумує, багато думає про померлого — тому мозок може "домальовувати" відчуття присутності.

Чи може душа давати знаки живим

Церква ставиться до таких історій обережно. Вважається, що:

Бог може допустити особливі сни або знаки для втіхи живих;

але шукати контактів з померлими, чекати “знаків” чи тлумачити кожен звук як присутність душі — не варто.

Священники наголошують: найкраще, що можуть зробити живі для покійного — молитва, милостиня та добрі справи в його пам’ять.

Чому саме 9 і 40 день мають таке значення

Ці числа мають глибоку символіку в християнстві:

9 — число ангельських чинів;

40 — число духовного випробування та очищення (40 днів посту, 40 років Мойсей водив народ пустелею, 40 днів Ісус постив у пустелі).

Тому 40-й день вважається вирішальним у посмертній долі душі.

То правда чи міф?

Коротко:

Церква не вчить, що душа буквально приходить у дім.

Але 9-й і 40-й день — справді надзвичайно важливі з духовної точки зору.

Народні уявлення про "приходи душі" — це поєднання віри, традицій і людського болю за втратою.

Головне, що варто пам’ятати

Не так важливо, чи "приходить" душа фізично. Набагато важливіше:

молитися за померлого,

пам’ятати його з любов’ю,

робити добрі справи в його ім’я.

Саме це, за вченням церкви, справді може допомогти душі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чому на похороні не можна торкатися домовини та померлого: причини.