Правда ли, что душа умершего приходит на 9 и 40 день: что говорят церковь и народные верования

Недилько Ксения
После смерти близкого человека многие обращают внимание на особые даты – третий, девятый и сороковой день. В народе верят, что именно в эти дни душа умершего приходит к родным или находится рядом с домом. Но так ли это? Что об этом говорит церковь и откуда взялись эти представления?
Правда ли, что душа умершего приходит на 9 и 40 день
В православной традиции существует ясное духовное объяснение значения 9-го и 40-го дня после смерти.
Считается, что:
Первые три дня душа находится на земле, у мест, которые были ей дороги при жизни.
С 3 по 9 день души показывают райские обители.
С 9 по 40 день души показывают адские места и проходят так называемые "мытарства" — духовное испытание.
На 40-й день определяется место нахождения души в Страшный суд.
Именно поэтому 9-й и 40-й день считаются особенно важными для молитвы за умершего. В эти дни родственники заказывают панихиды, идут в церковь и молятся об упокоении души.
В то же время церковь не учит, что душа буквально "приходит домой" или блуждает в живых. Это скорее образное народное представление.
В народных верованиях существует убеждение, что:
на 9-й день душа в последний раз прощается с земной жизнью;
на 40-й день – окончательно покидает земной мир.
Отсюда и пошли рассказы о снах, странных знаках, ощущении присутствия покойного, неожиданных звуках или движениях вещей в доме. Люди часто связывают это с "визитом души".
Психологи же объясняют это иначе: в период острого горя человек особенно чувствителен, скучает, много думает об умершем — поэтому мозг может "дорисовывать" ощущение присутствия.
Церковь относится к таким историям осторожно. Считается, что:
Бог может допустить особые сны или знаки для утешения живых;
но искать контакты с умершими, ждать "знаков" или толковать каждый звук как присутствие души — не стоит.
Священники отмечают: лучшее, что могут сделать живые для усопшего — молитва, милостыня и добрые дела в его память.
Эти числа имеют глубокую символику в христианстве:
9 – число ангельских чинов;
40 — число духовного испытания и очищения (40 дней поста, 40 лет Моисей водил народ по пустыне, 40 дней Иисус постился в пустыне).
Потому 40-й день считается решающим в посмертной судьбе души.
Правда ли миф?
Кратко:
Церковь не учит, что душа буквально приходит в дом.
Но 9-й и 40-й день действительно чрезвычайно важны с духовной точки зрения.
Народные представления о "приходах души" – это сочетание веры, традиций и человеческой боли по потере.
Главное, что следует помнить
Не так важно, приходит ли душа физически. Гораздо важнее:
молиться за умершего,
помнить его с любовью,
делать добрые дела в его имени.
Именно это, по учению церкви, может помочь душе.
