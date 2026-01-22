Правда ли, что душа умершего приходит на 9 и 40 день: что говорят церковь и народные верования

После смерти близкого человека многие обращают внимание на особые даты – третий, девятый и сороковой день. В народе верят, что именно в эти дни душа умершего приходит к родным или находится рядом с домом. Но так ли это? Что об этом говорит церковь и откуда взялись эти представления?

Правда ли, что душа умершего приходит на 9 и 40 день

Что говорит христианская традиция

В православной традиции существует ясное духовное объяснение значения 9-го и 40-го дня после смерти.

Считается, что:

Первые три дня душа находится на земле, у мест, которые были ей дороги при жизни.

С 3 по 9 день души показывают райские обители.

С 9 по 40 день души показывают адские места и проходят так называемые "мытарства" — духовное испытание.

На 40-й день определяется место нахождения души в Страшный суд.

Именно поэтому 9-й и 40-й день считаются особенно важными для молитвы за умершего. В эти дни родственники заказывают панихиды, идут в церковь и молятся об упокоении души.

В то же время церковь не учит, что душа буквально "приходит домой" или блуждает в живых. Это скорее образное народное представление.

Откуда взялась вера, что душа приходит к родным

В народных верованиях существует убеждение, что:

на 9-й день душа в последний раз прощается с земной жизнью;

на 40-й день – окончательно покидает земной мир.

Отсюда и пошли рассказы о снах, странных знаках, ощущении присутствия покойного, неожиданных звуках или движениях вещей в доме. Люди часто связывают это с "визитом души".

Психологи же объясняют это иначе: в период острого горя человек особенно чувствителен, скучает, много думает об умершем — поэтому мозг может "дорисовывать" ощущение присутствия.

Может ли душа давать знаки живым

Церковь относится к таким историям осторожно. Считается, что:

Бог может допустить особые сны или знаки для утешения живых;

но искать контакты с умершими, ждать "знаков" или толковать каждый звук как присутствие души — не стоит.

Священники отмечают: лучшее, что могут сделать живые для усопшего — молитва, милостыня и добрые дела в его память.

Почему именно 9 и 40 день имеют такое значение

Эти числа имеют глубокую символику в христианстве:

9 – число ангельских чинов;

40 — число духовного испытания и очищения (40 дней поста, 40 лет Моисей водил народ по пустыне, 40 дней Иисус постился в пустыне).

Потому 40-й день считается решающим в посмертной судьбе души.

Правда ли миф?

Кратко:

Церковь не учит, что душа буквально приходит в дом.

Но 9-й и 40-й день действительно чрезвычайно важны с духовной точки зрения.

Народные представления о "приходах души" – это сочетание веры, традиций и человеческой боли по потере.

Главное, что следует помнить

Не так важно, приходит ли душа физически. Гораздо важнее:

молиться за умершего,

помнить его с любовью,

делать добрые дела в его имени.

Именно это, по учению церкви, может помочь душе.

Напомним, портал "Комментарии" писал , почему на похоронах нельзя касаться гроба и умершего: причины.