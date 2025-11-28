logo_ukra

Всі завжди роблять це на похоронах, але це найголовніша заборона
commentss НОВИНИ Всі новини

Всі завжди роблять це на похоронах, але це найголовніша заборона

На похороні не можна торкатися домовини та померлого: причини

28 листопада 2025, 19:06
Автор:
Недилько Ксения

Похорон — це момент, коли люди намагаються підтримати родину, висловити співчуття, попрощатися з померлим. Але є одна дія, яку більшість робить автоматично, навіть не замислюючись. І саме вона вважається найбільшою забороною як у народних традиціях, так і в духовних правилах.

Всі завжди роблять це на похоронах, але це найголовніша заборона

Йдеться про дотик до домовини та тіла померлого — і особливо про те, щоб торкатися обличчя чи рук покійного.

Чому це заборонено: духовні та практичні причини

1. Вважається, що разом із дотиком можна “забрати” чужий біль чи долю

У багатьох українських традиціях існує переконання:

коли людина торкається тіла покійного, вона ніби приймає на себе частину його емоційного тягаря або життєвого шляху.

Тому старші родичі часто стримано, але жорстко говорили:

"До покійника — не торкайся"

2. Порушення меж переходу між світами

З погляду духовної культури, смерть — це перехід, і торкання тіла може "збити" енергетичний шлях, заважаючи душі спокійно відійти.

Особливо заборонено торкатись дітей до тіла — вважалося, що це може накликати слабкість, страхи чи поганий сон.

3. Ризики для здоров’я

У сучасному світі також є важлива практична причина — санітарна.

Після смерті в тілі запускаються природні процеси, які можуть бути небезпечними для людини з ослабленим імунітетом. Тому:

не торкаються тіла,

не цілують покійника,

не притуляються до домовини.

Це не просто традиція — це елементарні заходи безпеки.

4. Емоційний стрес, який тільки погіршується

Багато людей інстинктивно торкаються руки чи обличчя покійного, щоб "попрощатися".

Але психологи наголошують: це не полегшує біль, а навпаки — посилює травму і закарбовує в пам’яті важку картину, з якою потім роками важко жити.

Що робити замість цього?

Щоб попрощатися з повагою та без зайвого болю, можна:

перехреститися або прочитати молитву, не торкаючись тіла;

покласти квітку біля домовини;

спокійно стати на кілька секунд, подумавши про хороші моменти з людиною;

поговорити з родиною й висловити підтримку.

Це — найкращий і найделікатніший спосіб прощання.

Ще одна поширена помилка

Багато людей підходять до покійного зі смартфоном, щоб сфотографувати на пам’ять.

Це вважається не просто неповагою, а духовним табу. Фото тіла — тяжкий символ, який не варто зберігати й тим більше передавати іншим.

Висновок

Похорон — це момент тиші, поваги та переходу.

І хоча торкнутися руки чи обличчя покійного здається природним жестом, саме це вважається найголовнішою забороною.

Правильне прощання не в дотику, а у вдячності, молитві й доброму згадуванні людини.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, чи правда, що після смерті росте волосся та нігті та інші міфи про смерть.



