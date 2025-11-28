logo

Все всегда делают это на похоронах, но это самый главный запрет

На похоронах нельзя касаться гроба и умершего: причины

28 ноября 2025, 19:06
Похороны – это момент, когда люди пытаются поддержать семью, выразить соболезнования, проститься с умершим. Но есть одно действие, которое большинство производит автоматически, даже не задумываясь. И именно она считается самым большим запретом как в народных традициях, так и в духовных правилах.

Речь идет о прикосновении к гробу и телу умершего — и особенно о том, чтобы касаться лица или рук покойного.

Почему это запрещено: духовные и практические причины

1. Считается, что вместе с прикосновением можно “забрать” чужую боль или судьбу

Во многих украинских традициях существует убеждение:

когда человек касается тела усопшего, он как бы принимает на себя часть его эмоционального бремени или жизненного пути.

Поэтому старшие родственники часто сдержанно, но жестко говорили:

"К покойнику — не прикасайся"

2. Нарушение границ перехода между мирами

С точки зрения духовной культуры смерть — это переход, и касание тела может "сбить" энергетический путь, мешая душе спокойно отойти.

Особенно запрещено прикасаться к телу детей — считалось, что это может навлечь слабость, страхи или плохой сон.

3. Риски для здоровья

В современном мире также важная практическая причина — санитарная.

После смерти в теле запускаются естественные процессы, которые могут быть опасны для человека с ослабленным иммунитетом. Поэтому:

не касаются тела,

не целуют покойника,

не прислоняются к гробу.

Это не просто традиция – это элементарные меры безопасности.

4. Только ухудшающийся эмоциональный стресс

Многие люди инстинктивно касаются руки или лица усопшего, чтобы "прощаться".

Но психологи отмечают: это не облегчает боль, а наоборот — усугубляет травму и запечатлевает в памяти тяжелую картину, с которой потом годами тяжело жить.

Что делать вместо этого?

Чтобы проститься с уважением и без лишней боли, можно:

перекреститься или прочесть молитву, не касаясь тела;

положить цветок возле гроба;

спокойно встать на несколько секунд, подумав о хороших моментах с человеком;

поговорить с семьей и выразить поддержку.

Это лучший и деликатный способ прощания.

Еще одно распространенное заблуждение

Многие люди подходят к усопшему со смартфоном, чтобы сфотографировать на память.

Это считается не просто неуважением, а духовным табу. Фото тела – тяжелый символ, который не стоит хранить и тем более передавать другим.

Вывод

Похороны – это момент тишины, уважения и перехода.

И хотя коснуться руки или лица покойного кажется естественным жестом, это считается самым главным запретом.

Правильное прощание не в прикосновении, а в благодарности, молитве и добром упоминании человека.

Напомним, портал "Комментарии" писал , правда ли, что после смерти растут волосы и ногти и другие мифы о смерти.



