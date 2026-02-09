Церковне свято 9 лютого: чим сприятливий цей день для покращення здоров'я

9 лютого за новим церковним календарем в Україні православні згадують мученика Никифора Антіохійського.

Прикмети 9 лютого. Фото: з відкритих джерел

У православне свято 9 лютого в молитвах до святого Никифора Антіохійського та інших святих просять допомоги і заступництва перед Господом. Святий Панкратій Києво-Печерський, пам'ять якого також відзначається сьогодні, був відомий своїм даром зцілення — йому моляться про здоров'я і позбавлення від хвороб. У святого Никифора просять мудрості, миру в душі і примирення з близькими.

У народі день називають Никифори-Панкрати. Вважається, що сьогодні особливо сприятливо починати лікування — за народними повір'ями, хвороба, за яку взялися в цей день, швидше відступає.

Також у цей день можна і потрібно працювати, займатися прибиранням, пранням, господарськими справами, з 9 лютого починається перший весняний клопіт.

Сприятливим знаком вважаються обновки: навіть невелика покупка обіцяє щастя та достаток.

У церковне свято 9 лютого, як і будь-якого іншого дня, церква не схвалює сварки, лайку, брехню, плітки, жадібність, заздрість, помсту та розпач. Не можна ображати людей і тварин, бажати зла чи відмовляти у допомозі.

За народними прикметами, цей день вважається невдалим для починань і далеких планів — задумане може не скластися. Також кажуть, що будь-які прогнози на майбутнє, зроблені на Никифора, не збуваються.

Особливо засуджуються лінощі та ледарство — неробство в цей день може обернутися фінансовими труднощами, до весни залишається зовсім небагато часу, слід встигнути підготуватися до нового господарського сезону.

Вважається, що відтоді зима починає здавати позиції, а погода поступово повертає навесні. Ось що можна дізнатися за прикметами. Якщо тепла погода стоїть – холод ще повернуться. Сильний мороз – снігу найближчим часом не буде. Дерева в лісі галасують — чекай на потепління. Сніг налипає на гілках – до відлиги. Червоний захід сонця — до снігопаду.

Кажуть також, що якщо на Никифора ніч темна і без зірок — значить, "втікає зима", і незабаром настане тепло.

Читайте також на порталі "Коментарі" — церковне свято 8 лютого: три суворі заборони цього дня.



