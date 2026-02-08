Церковный праздник 8 февраля: три суровых запрета в этот день

8 февраля христиане чтят память святого пророка Захария Серповидца. В народной традиции этот день известен как день Захара. С этой датой связывали подготовку к весне и уважение орудий труда. Что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Какой церковный праздник отмечают 8 февраля. Фото из открытых источников

Церковный праздник

Святой Захарий происходил из священнического рода Левия и с юных лет служил пророком. Прозвище Серповидец он получил через видение. Во сне ему явился свиток, похожий на серп, символ Божьего суда и ответственности человека за свои поступки. Именно поэтому день считается предостерегающим и побуждает к внутренней сосредоточенности.

По новому стилю в этот день также вспоминают мученика Феодора Стратилата, которого считают покровителем воинов. В храмах читают молитвы о защитниках и просят мира.

Что нельзя делать сегодня

В народе 8 февраля особое внимание уделялось хозяйству: осматривали телеги, точили серпы и косы, перебирали семена. Верили, что усердие в этот день принесет хороший урожай, а лень нужды. Также считается, что сегодня нельзя:

— оскорблять или выгонять из дома животных

— неосторожно обращаться с горячими предметами

— есть с ножа — это вызывает ссоры

Именины сегодня

Именины 8 февраля празднуют Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Теодор и Федор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что искусственный интеллект создал свою религию и описал ее главные принципы и каноны.

Также "Комментарии" писали, что археологи нашли точное место, где Иисус превратил воду в вино. Где оно находится.