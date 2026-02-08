Церковне свято 8 лютого: три суворі заборони цього дня

8 лютого християни вшановують пам’ять святого пророка Захарія Серповидця. У народній традиції цей день відомий як Захарів день. З цією датою пов’язували підготовку до весни та повагу до знарядь праці. Що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Яке церковне свято відзначають 8 лютого. Фото з відкритих джерел

Церковне свято

Святий Захарій походив зі священицького роду Левія та з юних років служив пророком. Прізвисько Серповидець він отримав через видіння. Уві сні йому явився сувій, схожий на серп, символ Божого суду і відповідальності людини за свої вчинки. Саме тому день вважається застережливим і спонукає до внутрішньої зосередженості.

За новим стилем цього дня також згадують мученика Феодора Стратилата, якого вважають покровителем воїнів. У храмах читають молитви за захисників і просять миру.

Що не можна робити сьогодні

У народі 8 лютого особливу увагу приділяли господарству: оглядали вози, точили серпи та коси, перебирали насіння. Вірили, що старанність цього дня принесе добрий урожай, а лінощі нестатки. Також вважається, що сьогодні не можна:

- ображати або виганяти з дому тварин

- необережно поводитися з гарячими предметами

- їсти з ножа — це накликає сварки

Іменини сьогодні

Іменини 8 лютого святкують Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Теодор і Федір.

