Церковный праздник 9 февраля: чем благоприятный этот день для улучшения здоровья

9 февраля по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают мученика Никифора Антиохийского.

Приметы 9 февраля. Фото: из открытых источников

В православный праздник 9 февраля в молитвах к святому Никифору Антиохийскому и другим святым верующие просят помощи и заступничества перед Господом. Святой Панкратий Киево-Печерский, память которого также совершается сегодня, известен был своим даром исцеления — ему молятся о здоровье и избавлении от болезней. У святого Никифора просят мудрости, мира в душе и примирения с близкими.

В народе день называют Никифоры-Панкраты. Считается, что сегодня особенно благоприятно начинать лечение — по народным поверьям, болезнь, за которую взялись в этот день, быстрее отступает.

Также в этот день можно и нужно работать, заниматься уборкой, стиркой, хозяйственными делами, с 9 февраля начинаются первые весенние хлопоты.

Благоприятным знаком считаются обновки: даже небольшая покупка сулит счастье и достаток.

В церковный праздник 9 февраля, как и в любой другой день, церковь не одобряет ссоры, ругань, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя обижать людей и животных, желать зла или отказывать в помощи.

По народным приметам, этот день считается неудачным для начинаний и дальних планов — задуманное может не сложиться. Также говорят, что любые прогнозы на будущее, сделанные на Никифора, не сбываются.

Особо осуждаются лень и праздность — безделье в этот день может обернуться финансовыми трудностями, до весны остается совсем немного времени, следует успеть подготовиться к новому хозяйственному сезону.

Считается, что с этого времени зима начинает сдавать позиции, а погода постепенно поворачивает к весне. Вот что можно узнать по приметам. Если теплая погода стоит – холода еще вернутся. Сильный мороз — снега в ближайшее время не будет. Деревья в лесу шумят — жди потепления. Снег налипает на ветках — к оттепели. Красный закат — к снегопаду.

Говорят также, что, если на Никифора ночь темная и без звезд — значит, "убегает зима", и скоро наступит тепло.

