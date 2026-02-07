Церковне свято 7 лютого: чому сьогодні краще не влаштовувати галасливих застіль

7 лютого згідно з новим календарем у Православній церкві України згадують преподобного Луку Єлладського. У цю дату прийнято дотримуватися особливих традицій і дотримуватися встановлених заборон.

Прикмети 7 лютого. Фото: із відкритих джерел

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до преподобного Луки Єлладського – просять здоров'я та зцілення від хвороб.

У народі день називають Лука, а сам день вважають поминальним — віруючі відвідують церкву та цвинтар, запалюють поминальні свічки та згадують померлих родичів.

Традиційно в день Луки печуть пироги з цибулею та зеленню, частину з них роздають жебракам "на щастя", а частину зазвичай залишають на порозі будинку, щоб пригостити померлих родичів. Вважалося, що все, віддане цього дня, повертається до хати радістю та благополуччям.

Цього дня, як і будь-якої іншої, церква не схвалює лайку, сварки, образи, забороняється відмовляти у допомозі та милостині — жадібність призведе до потреби.

Згідно з народними прикметами, сьогодні не варто влаштовувати галасливі застілля – це до сімейних проблем, робити великі покупки – речі швидко прийдуть у непридатність, а також грати весілля, оскільки день поминальний.

Погода цього дня може передбачити літо та врожай. Якщо здійнявся сильний вітер — до врожаю ярих. Сніг тане з північного боку – літо буде спекотне. Захід сонця червоний — до холодного літа. Птахи залізли на верхівки дерев — чекай на морози. Стелиться туман – до відлиги.

Поганим знаком сьогодні вважається почути грім – кажуть, що це провісник небесної кари та нещасть.

