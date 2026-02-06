logo

Церковный праздник 6 февраля: чему в этот день нужно уделить особое внимание
Церковный праздник 6 февраля: чему в этот день нужно уделить особое внимание

В этот день обращаются с молитвами к святому Вуколу - у святого просят здоровья для всей семьи, исцеления от болезней, а также помощи в личной жизни

6 февраля 2026, 06:33
Автор:
Кравцев Сергей

6 февраля по новому церковному календарю в православной церкви Украины вспоминают преподобного Вукола, епископа Смирнского.

Церковный праздник 6 февраля: чему в этот день нужно уделить особое внимание

Приметы 6 февраля. Фото: из открытых источников

В этот день верующие обращаются с молитвами к святому Вуколу – у святого просят здоровья для всей семьи, исцеления от болезней, а также помощи в личной жизни. Считается, что преподобный Вукол особенно благоволит тем, кто мечтает создать семью.

Есть также и народная примета: если человек, ищущий семейного счастья, сегодня сходит в храм, то вскоре встретит свою судьбу.

В народе день называют Вукол-телятник – наши предки верили, что святой Вукол оберегает домашний скот. В этот день особое внимание нужно уделить хозяйству и домашним делам: можно заниматься уборкой, чинить вещи, мириться с соседями и улаживать старые конфликты.

В церковный праздник 6 февраля следует воздержаться от всего, что разрушает душевный мир и согласие — ругани, лжи, сплетен, лени, зависти, жадности, мести, а также отчаяния. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и особенно животных.

По народным приметам сегодня ни в коем случае нельзя повышать голос на близких – это может навлечь беду и лишить семью покоя. Также запрещается давать деньги в долг или выносить из дома вещи и продукты: говорят, что вместе с ними уйдет достаток и удача. День неудачен для сделок и финансовых операций – есть риск попасть в авантюру.

В народе по погоде на Вукола определяют, какой будет весна и каким окажется лето. Если туман с утра – погода резко поменяется. Вьюга разыгралась — к скорой весне. Птицы летают низко — к похолоданию. Снег выпал — лето будет прохладным. Оттепель — весна начнется с холодов.

Также замечают: если день холодный выдался – значит, март будет теплым.

Читайте также на портале "Комментарии" - церковный праздник 5 февраля: строжайший запрет этого дня.




