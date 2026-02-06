Церковне свято 6 лютого: чому цього дня потрібно приділити особливу увагу

6 лютого за новим церковним календарем у православній церкві України згадують преподобного Вукола, єпископа Смирнського.

У цей день звертаються з молитвами до святого Вукола — у святого просять здоров'я для всієї родини, зцілення від хвороб, а також допомоги в особистому житті. Вважається, що преподобний Вукол особливо благоволить тим, хто мріє створити сім'ю.

Є також народна прикмета: якщо людина, яка шукає сімейного щастя, сьогодні сходить у храм, то незабаром зустріне свою долю.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Цього дня особливу увагу потрібно приділити господарству та домашнім справам: можна прибирати, лагодити речі, миритися з сусідами та залагоджувати старі конфлікти.

У церковне свято 6 лютого слід утриматися від усього, що руйнує душевний мир і злагоду — лайки, брехні, пліток, лінощів, заздрощів, жадібності, помсти, а також розпачу. Не можна відмовляти у допомозі, ображати людей і особливо тварин.

За народними прикметами сьогодні ні в якому разі не можна підвищувати голос на близьких — це може накликати біду і позбавити сім'ю спокою. Також забороняється давати гроші в борг або виносити з дому речі і продукти: кажуть, що разом з ними піде достаток і удача. День невдалий для угод і фінансових операцій — є ризик потрапити в авантюру.

У народі за погодою на Вукола визначають, якою буде весна і яким виявиться літо. Якщо туман із ранку – погода різко зміниться. Завірюха розігралася — на швидку весну. Птахи літають низько – до похолодання. Сніг випав – літо буде прохолодним. Відлига — весна розпочнеться з холодів.

Також помічають: якщо день холодний видався, значить, березень буде теплим.

