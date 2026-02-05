Церковный праздник 5 февраля: строжайший запрет этого дня

5 февраля по новому церковному календарю православные чтят память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Эта дата имеет ряд традиций, примет и запретов, к которым прислушивались наш предки.

В этот день в молитвах к святому Феодосию просят об исцелении болезней, особенно онкологических, о защите от клеветы, ненависти, а также помочь в сложных семейных ситуациях.

В народе праздник называют Агафьин день – в честь святой мученицы Агафьи, которую также вспоминают сегодня. Агафью считали покровительницей домашнего скота, особенно коров, поэтому молятся святой о здоровье домашних животных.

В старину в этот день существовала традиция освящать хлеб с солью — их хранили в доме, часто у икон, как защиту от пожара, а также давали по кусочку освященного хлеба домашнему скоту, чтобы не болел.

В православный праздник 5 февраля церковь, как и всегда, осуждает ругань, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние.

По народным приметам в этот день нельзя повышать голос на скотину или домашних животных — это к болезни, а также не стоит венчаться или играть свадьбы — говорят, что такой союз будет недолговечным.

Строжайше запрещается отказывать в помощи нищим и бездомным — на месте нуждающихся можно оказаться самому.

Погода этого дня может рассказать о том, какой будет весна и лето. Если снега нет – летом будет засуха. Потеплело – холодов больше не ждите. Вода прибывает в колодцах и реках – скоро оттепель.

Самая яркая примета дня: мороз на Агафью предвещает раннюю весну и жаркое лето.

