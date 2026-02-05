logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 5 февраля: строжайший запрет этого дня
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 5 февраля: строжайший запрет этого дня

В народе праздник называют Агафьин день - в честь святой мученицы Агафьи, которую также вспоминают сегодня

5 февраля 2026, 06:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

5 февраля по новому церковному календарю православные чтят память святителя Феодосия, архиепископа Черниговского. Эта дата имеет ряд традиций, примет и запретов, к которым прислушивались наш предки.

Церковный праздник 5 февраля: строжайший запрет этого дня

Приметы 5 февраля. Фото: из открытых источников

В этот день в молитвах к святому Феодосию просят об исцелении болезней, особенно онкологических, о защите от клеветы, ненависти, а также помочь в сложных семейных ситуациях.

В народе праздник называют Агафьин день – в честь святой мученицы Агафьи, которую также вспоминают сегодня. Агафью считали покровительницей домашнего скота, особенно коров, поэтому молятся святой о здоровье домашних животных.

В старину в этот день существовала традиция освящать хлеб с солью — их хранили в доме, часто у икон, как защиту от пожара, а также давали по кусочку освященного хлеба домашнему скоту, чтобы не болел.

В православный праздник 5 февраля церковь, как и всегда, осуждает ругань, ложь, сплетни, жадность, зависть, месть и отчаяние. 

По народным приметам в этот день нельзя повышать голос на скотину или домашних животных — это к болезни, а также не стоит венчаться или играть свадьбы — говорят, что такой союз будет недолговечным.

Строжайше запрещается отказывать в помощи нищим и бездомным — на месте нуждающихся можно оказаться самому.

Погода этого дня может рассказать о том, какой будет весна и лето. Если снега нет – летом будет засуха. Потеплело – холодов больше не ждите. Вода прибывает в колодцах и реках – скоро оттепель.

Самая яркая примета дня: мороз на Агафью предвещает раннюю весну и жаркое лето.

Читайте также на портале "Комментарии" — церковный праздник 4 февраля: что нужно сделать, чтобы привлечь деньги в дом.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости