Церковне свято 5 лютого: найсуворіша заборона цього дня
Церковне свято 5 лютого: найсуворіша заборона цього дня

У народі свято називають Агапиним днем - на честь святої мучениці Агафії, яку також згадують сьогодні

5 лютого 2026, 06:30
5 лютого за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського. Ця дата має низку традицій, прикмет та заборон, до яких прислухалися наші предки.

Церковне свято 5 лютого: найсуворіша заборона цього дня

Прикмети 5 лютого. Фото: з відкритих джерел

Цього дня у молитвах до святого Феодосія просять про зцілення хвороб, особливо онкологічних, про захист від наклепу, ненависті, а також допомогти у складних сімейних ситуаціях.

У народі свято називають Агапиним днем — на честь святої мучениці Агафії, яку також згадують сьогодні. Агафію вважали покровителькою домашньої худоби, особливо корів, тому моляться святій про здоров'я домашніх тварин.

У минулі часи в цей день існувала традиція освячувати хліб із сіллю — їх зберігали в будинку, часто біля ікон, як захист від пожежі, а також давали по шматочку освяченого хліба худобі, щоб не хворіли.

У православне свято 5 лютого церква, як і завжди, засуджує лайку, брехню, плітки, жадібність, заздрість, помсту та розпач.

За народними прикметами у цей день не можна підвищувати голос на худобу чи домашніх тварин – це до хвороби, а також не варто вінчатись чи грати весілля – кажуть, що такий союз буде недовговічним.

Найсуворіше забороняється відмовляти у допомозі жебракам та безпритульним — на місці нужденних можна виявитися самому.

Погода цього дня може розповісти про те, якою буде весна та літо. Якщо снігу нема – влітку буде посуха. Потепліло – холодів більше не чекайте. Вода прибуває в колодязях та річках – незабаром відлига.

Найяскравіша прикмета дня: мороз на Агафію віщує ранню весну та спекотне літо.

