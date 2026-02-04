Церковный праздник 4 февраля: что нужно сделать, чтобы привлечь деньги в дом

4 февраля согласно новому церковному календарю в Украине чтят память святого Николая Исповедника, которого также называют Николаем Студитом (по староцерковному стилю святого будут вспоминать 17 февраля).

Приметы 4 февраля. Фото: из открытых источников

В православный праздник сегодня верующие обращаются с молитвами к святому Николаю Исповеднику как к заступнику за нас перед Господом. Так как святой при жизни умел исцелять людей, то у него просят здоровья и скорого выздоровления, а также защиты от опасностей.

В народной традиции день известен как Никола Студеный, Николай Студенит. Эти названия связаны с суровой февральской погодой — считается, что в этот период морозы снова начинают крепчать. Никола Студеный считается также опасным днем: в это время из леса выходят оголодавшие дикие звери, поэтому не стоит уходить далеко от дома.

День принято посвящать домашним хлопотам, особое внимание следует уделить домашним и бездомным животным и птице — их нужно хорошо накормить и уберечь от холода.

Связывают с этим днем и обряды на достаток — чтобы привлечь деньги в дом, перед сном под подушку нужно положить кошелек, в котором будет хотя бы одна купюра.

В церковный праздник 4 февраля церковь призывает избегать ругани, лжи, сквернословия, сплетен, осуждаются жадность, зависть, месть и отчаяние. Нельзя отказывать в помощи, причинять вред людям и особенно обижать животных.

По народным приметам на Николу Студеного не советуют отправляться в дальнюю дорогу — она может сложиться неудачно.

Приметы этого дня помогают понять, какой будет погода в ближайшие дни и чего ждать от будущего урожая. Если лес почернел – к скорой оттепели. Выпал иней – к богатому урожаю. Если еловые ветки гнутся вниз – будет метель. Если мыши бегают по двору – морозы скоро отступят. Слышен волчий вой недалеко от дома — будет резкое похолодание. Морозные узоры на окнах — к понижению температуры.

Если в этот день выпал туман и стелется по земле – значит, зима скоро ослабит хватку и наступит оттепель.

