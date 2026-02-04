Церковне свято 4 лютого: що потрібно зробити, щоб залучити гроші до будинку

4 лютого згідно з новим церковним календарем в Україні вшановують пам'ять святого Миколая Сповідника, якого також називають Миколою Студитом (за староцерковним стилем святого згадуватимуть 17 лютого).

Прикмети 4 лютого. Фото: з відкритих джерел

У православне свято сьогодні віруючі звертаються з молитвами до святого Миколая Сповідника як до заступника за нас перед Господом. Так як святий за життя умів зцілювати людей, то у нього просять здоров'я та швидкого одужання, а також захисту від небезпек.

У народній традиції день відомий як Микола Студений, Микола Студенит. Ці назви пов'язані з суворою лютневою погодою — вважається, що в цей період морози знову починають посилюватися. Микола Студений вважається також небезпечним днем: в цей час з лісу виходять зголоднілі дикі звірі, тому не варто відходити далеко від дому.

День прийнято присвячувати домашнім клопотам, особливу увагу слід приділити домашнім і безпритульним тваринам та птиці – їх потрібно добре нагодувати та вберегти від холоду.

Пов'язують із цим днем і обряди на достаток – щоби залучити гроші в будинок, перед сном під подушку потрібно покласти гаманець, у якому буде хоча б одна купюра.

У церковне свято 4 лютого церква закликає уникати лайки, брехні, лихослів'я, пліток, засуджуються жадібність, заздрість, помста та розпач. Не можна відмовляти у допомозі, завдавати шкоди людям і особливо ображати тварин.

За народними прикметами на Миколу Студеного не радять вирушати в далеку дорогу — вона може скластися невдало.

Прикмети цього дня допомагають зрозуміти, якою буде погода найближчими днями і на що чекати від майбутнього врожаю. Якщо ліс почорнів – до швидкої відлиги. Випав іній – до багатого врожаю. Якщо ялинові гілки гнуться вниз – буде хуртовина. Якщо миші бігають двором – морози незабаром відступлять. Чути вовче виття недалеко від будинку — буде різке похолодання. Морозні візерунки на вікнах – до зниження температури.

Якщо у цей день випав туман і стелиться по землі, значить, зима скоро послабить хватку і настане відлига.

