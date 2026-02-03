logo

Церковный праздник 3 февраля: два главные запрета дня
Церковный праздник 3 февраля: два главные запрета дня

В этот день наблюдают за погодой, чтобы узнать, каким будет лето и предстоящая весна

3 февраля 2026, 06:30
3 февраля по новому стилю православные в Украине чтят память праведного Симеона Богоприимца и пророчицы Анны. В эту дату церковь напоминает о важности терпения и духовной стойкости.

Церковный праздник 3 февраля: два главные запрета дня

Приметы 3 февраля. Фото: из открытых источников

В православный праздник 3 февраля обращаются с молитвами к святым Симеону Богоприимцу и пророчице Анне – у них просят здоровья для детей. Святой Симеон также считается покровителем младенцев.

В народном календаре этот день называют Починками – он связан с трудом и подготовкой к весне. В старину в это время уже начинали чинить сельскохозяйственный инвентарь и готовиться к пахоте — считается, чем раньше начнешь подготовку к сезону, тем успешнее он будет.

На обед сегодня по обычаю готовят старинное казацкое блюдо — саламату, кисельную кашу из пшенной, гречневой или ржаной муки, заправленную маслом, салом, чесноком или травами.

День благоприятен для домашних покупок — даже маленькое приобретение сегодня символически принесет в дом счастье.

В православный праздник Симеона Богоприимца и пророчицы Анны церковь не одобряет зло, сквернословие, ссоры, лень, зависть, жадность. Не следует отказывать в помощи другим людям, нельзя отчаиваться – это считается грехом.

По народным приметам сегодня не стоит брать деньги в долг и носить черное — и то, и другое сулит неприятности.

В этот день наблюдают за погодой, чтобы узнать, каким будет лето и предстоящая весна. Если снег пошел — лето будет холодным и дождливым; лес шумит — к затяжным морозам; иней ночью на деревьях — ожидается похолодание; кошка скребет пол — жди метель.

Самой заметной приметой считают громкое чириканье воробьев – значит, весна совсем скоро.

Читайте также на портале "Комментарии" — большой церковный праздник 2 февраля: какие суровые запреты нельзя нарушать.




