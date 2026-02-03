Церковне свято 3 лютого: дві головні заборони дня

3 лютого за новим стилем православні в Україні вшановують пам'ять праведного Симеона Богоприймача та пророчиці Ганни. У цю дату церква нагадує про важливість терпіння та духовної стійкості.

Прикмети 3 лютого. Фото: із відкритих джерел

У православне свято 3 лютого звертаються з молитвами до святих Симеона Богоприймача та пророчиці Ганни – у них просять здоров'я для дітей. Святий Симеон також вважається покровителем немовлят.

У народному календарі цей день називають Починками — він пов'язаний з працею і підготовкою до весни. У давнину в цей час вже починали лагодити сільськогосподарський інвентар і готуватися до оранки — вважається, чим раніше почнеш підготовку до сезону, тим успішнішим він буде.

На обід сьогодні за звичаєм готують старовинну козацьку страву — саламату, кисільну кашу з пшоняного, гречаного або житнього борошна, заправлену олією, салом, часником або травами.

День сприятливий для домашніх покупок — навіть мале придбання сьогодні символічно принесе до будинку щастя.

У православне свято Симеона Богоприймця та пророчиці Анни церква не схвалює зло, лихослів'я, сварки, лінощі, заздрість, жадібність. Не слід відмовляти у допомозі іншим людям, не можна зневірятися – це вважається гріхом.

За народними прикметами сьогодні не варто брати гроші в борг і носити чорне — і те, й інше обіцяє неприємності.

У цей день спостерігають за погодою, щоб дізнатися, яким буде літо та майбутня весна. Якщо сніг пішов – літо буде холодним та дощовим; ліс шумить — до затяжних морозів; іній уночі на деревах — очікується похолодання; кішка шкребе підлогу — чекай хуртовину.

Найпомітнішою прикметою вважають гучне цвірінькання горобців – отже, весна дуже скоро.

