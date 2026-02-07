Церковный праздник 7 февраля: почему сегодня лучше не устраивать шумные застолья

7 февраля согласно новому календарю в Православной церкви Украины вспоминают преподобного Луку Елладского. В эту дату принято соблюдать особые традиции и следовать установленным запретам.

Сегодня верующие обращаются с молитвами к преподобному Луке Елладскому – просят здоровья и исцеления от болезней.

В народе день называют Лука, а сам день считают поминальным — верующие посещают церковь и кладбище, зажигают поминальные свечи и вспоминают умерших родственников.

Традиционно в день Луки пекут пироги с луком и зеленью, часть из них раздают нищим "на счастье", а часть по обычаю оставляют на пороге дома, чтобы угостить умерших родственников. Считалось, что все, отданное в этот день, возвращается в дом радостью и благополучием.

В этот день, как и в любой другой, церковь не одобряет ругань, ссоры, обиды, запрещается отказывать в помощи и милостыне — жадность приведет к нужде.

Согласно народным приметам, сегодня не стоит устраивать шумные застолья – это к семейным проблемам, совершать крупные покупки — вещи быстро придут в негодность, а также играть свадьбу, поскольку день поминальный.

Погода этого дня может предсказать лето и урожай. Если поднялся сильный ветер — к урожаю яровых. Снег тает с северной стороны — лето будет жаркое. Закат красный — к холодному лету. Птицы забрались на верхушки деревьев — жди морозы. Стелется туман — к оттепели.

Дурным знаком сегодня считается услышать гром — говорят, что это предвестник небесной кары и несчастий.

