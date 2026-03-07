Церковне свято 7 березня: чому сьогодні одна із важливих дат у календарі

7 березня за новим стилем православні відзначають день пам'яті ікони Божої Матері "Суручниця грішних". Також у цей день у храмах триває батьківська субота другого тижня Великого посту.

У православне свято 7 березня звертаються з молитвами до Богородиці перед іконою "Споручниця грішних" — просять позбавити від хвороб, епідемій, скорботи, відчаю, захистити від недоброго. Слово "споручниця" означає "поручителька" — тобто, Богородиця виступає як поручителька перед Сином за всіх, хто до Неї звертається.

У батьківську суботу день за традицією відвідують церкву, ставлять свічки за упокій покійних, приносять пісні продукти на помин — хліб, олію, цукор, фрукти. Але головне це молитва. Ті, хто з будь-якої причини не можуть піти до храму, можуть помолитися вдома своїми словами.

У народі день називають Павло Капельник — з дахів капає тала вода, а разом з нею, за народними повір'ями, змиваються тяжкі гріхи. Свято супроводжується і побутовими звичаями: після церкви багато хто готує обід, за яким поминають близьких.

У православне свято 7 березня забороняється лаятись, бажати зла, пліткувати, відмовляти у допомозі та піддаватися зневірі. Церква засуджує лінощі, брехню, заздрість і жадібність. Триває Великий піст.

Сьогодні не варто займатися важкою фізичною роботою, впадати у відчай, влаштовувати галасливі поминальні застілля, а також залишати продукти на цвинтарі — краще віддати їх як милостиню будь-кому з живих.

Примітки цього дня допомагали нашим предкам орієнтуватися у погоді, стежити за врожаєм та передбачати весняні зміни. Якщо день видався сонячним – найближчі 40 днів теж будуть теплими, а якщо холодно – чекай ще 40 морозних днів до кінця весни. Хмари пливуть швидко та високо – на хорошу погоду. Жайворонки прилетіли – весна буде теплою. Чим більше бурульок звисає з дахів – тим щедрішим буде врожай.

З Павла Капельника починається справжня весна, але холод ще можливий. Тому й кажуть: "З дахів капає, а за носа цапає".

По народним прикметам у цей день небажано пересаджувати квіти або садити щось: вважається, що рослини не приживуться.

